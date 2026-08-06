Jesensko poglavlje Game Changera započinje u Zagrebu!

Nakon iznimno uspješnih konferencija u Ujedinjenom Kraljevstvu, Crnoj Gori i premijerno Švicarskoj, čime se ova konferencija i službeno proširila na šestu zemlju, jesen donosi još tri uzbudljiva Game Changer događanja u Zagrebu, Veneciji i Ljubljani. U Zagrebu se sprema poseban spektakl, jer 14. listopada bit će obilježeno točno pet godina postojanja platforme koja je upravo iz Hrvatske lansirana u svijet.

Tog dana, zagrebački Z centar (Cinestar dvorane) postati će mjesto susreta nove generacije ideja, tehnologija i poslovnih prilika - okupljajući ljude koji ne promatraju promjene sa strane, već ih aktivno oblikuju.

Foto: Game Changer

A1 Hrvatska ove je godine generalni sponzor pete konferencije Game Changer Zagreb, koja će u svom jubilarnom izdanju biti najveća do sada. Konferencija je tijekom proteklih godina postala jedno od najvažnijih regionalnih okupljanja posvećenih inovacijama, tehnologiji, poduzetništvu i budućnosti poslovanja. Podrškom ovogodišnjem izdanju, A1 Hrvatska potvrđuje svoju predanost razvoju digitalnog društva, poticanju inovacija i povezivanju stručnjaka, poduzetnika i lidera koji mijenjaju način na koji živimo i radimo.

A1 Hrvatska je jedan od najvećih telekom operatora u Hrvatskoj s više od 1600 zaposlenika i prihodima većim od 600 milijuna eura te pruža usluge milijunima korisnika kroz mobilnu telefoniju, internet, televiziju i digitalna rješenja. Tvrtka je jedan od stupova digitalne infrastrukture Hrvatske. A1 Hrvatska nije samo lokalna kompanija – dio je A1 Grupe, velike telekomunikacijske grupacije koja posluje u sedam zemalja - Austriji, Bjelorusiji, Bugarskoj, Makedoniji, Srbiji i Sloveniji. To joj omogućuje pristup velikim tehnološkim ulaganjima, znanju i međunarodnim iskustvima.

Foto: Game Changer

Ovogodišnje izdanje zagrebačke konferencije uključivat će:

1. Dodjelu Game Changer nagrada - priznanja tvrtkama, pojedincima i idejama koje pokreću inovacije naprijed.

2. Pet programskih dvorana - WEB4, ADCOMMERCE, FOUNDRY CLUB, AI TRANSFORMATION, GAMIFY & HYPERPERSONALISATION.

3. Expo zonu i Game Changer Lounge - prostor za tehnologiju, inovacije, umrežavanje i nove poslovne prilike.

4. Game Changer terasu - mjesto za povezivanje, razmjenu ideja i nastavak razgovora i nakon završetka programa na pozornici.

Od novih tehnologija i umjetne inteligencije do digitalnog poslovanja, kreativnih industrija, startupova i nove generacije korisničkih iskustava, Game Changer Zagreb 5.0 osmišljen je kao cjelodnevno iskustvo u kojem se ideje pretvaraju u kontakte, a kontakti u prilike.

S više od 1.800 sudionika, proširenom Expo zonom i rastućom zajednicom inovatora, korporacija, poduzetnika, startupova, studenata i kreativaca, Zagreb 5.0 bit će najveće izdanje dosad. Nabavite svoje ulaznice još danas na linku: https://core-event.co/events/game-changer-zagreb-50-258b/.