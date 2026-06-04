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'Nova Marija Šarapova' projurila do finala Roland Garrosa

'Nova Marija Šarapova' projurila do finala Roland Garrosa
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Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

U finalu će Andrejeva igrati protiv pobjednice drugog polufinala u kojem se sastaju Ruskinja Diana Šnajder i Poljakinja Maja Chwalinska

4.6.2026.
17:45
Hina
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
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Mira Andrejeva, 19-godišnja ruska tenisačica, ekspresno je izborila nastup u finalu Roland Garrosa nakon polufinalne pobjede protiv Ukrajinke Marte Kostjuk od 6-1, 6-3.

Premda se očekivala velika borba između osme nositeljice Andrejeve i 15. Kostjuk, „finale prije finala“ nije ponudilo dramatičnu borbu već je Andrejeva vrlo jednostavno izborila prvi finalni dvoboj nekog Grand Slam turnira u karijeri. Meč je trajao svega jedan sat i 15 minuta.

Ranije je Andrejeva ovogodišnjim polufinalom izjednačila rezultat iz 2024. godine, također u Roland Garrosu.

Meč je Andrejeva otvorila s vodstvom 4-0, dok je Kostjuk izgledala vrlo nervozno i nizala je pogreške. Jedini gem u prvom setu 23-godišnja Ukrajinka je osvojila smanjivši na 1-4.

Od tog trenutka Andrejeva je napravila novi niz od pet gemova. Povela je 6-1, 3-0 i došla na prag finala. Kostjuk je potom uspjela 1-4 pretvoriti u 3-4 uz vraćeni break zaostatka, ali je tada Andrejeva još jednom oduzela servis suparnici za vodstvo 5-3.

Imala je tada Ruskinja servis gem za meč kojeg je pretočila u veliku pobjedu i plasman u finale.

U finalu će Andrejeva igrati protiv pobjednice drugog polufinala u kojem se sastaju Ruskinja Diana Šnajder i Poljakinja Maja Chwalinska. Ruska igračica je u četvrtfinalu svladala prvu igračicu svijeta Sabaljenku, dok je Chwalinska do polufinala stigla iz kvalifikacija.

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