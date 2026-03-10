'Nova Marija Šarapova' zgrozila svijet: Razbijala rekete pa vikala prostote, pomračio joj se um

Osamnaestogodišnja Mirra Andrejeva, koju su mnogi zbog nevjerojatnog talenta i mentalne snage prozvali "novom Marijom Šarapovom", na dramatičan je način završila svoj put u kalifornijskoj pustinji. Nakon iscrpljujućeg meča i poraza u trećem kolu Indian Wellsa, osma tenisačica svijeta doživjela je potpuni slom, koji je kulminirao razbijanjem reketa i salvom psovki upućenih publici koja joj je zviždala.

Poraz od Čehinje Katerine Siniakove sa 4-6, 7-6(5), 6-3 nije bio samo gubitak meča, već i bolno prizemljenje za mladu Ruskinju koja se našla pod golemim pritiskom obrane čak tisuću WTA bodova. Frustracija koja je tinjala tijekom gotovo tri sata duge bitke eruptirala je u trenucima nakon posljednjeg poena.