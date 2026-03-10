FREEMAIL
TRENUTAK LUDILA /

'Nova Marija Šarapova' zgrozila svijet: Razbijala rekete pa vikala prostote, pomračio joj se um
Foto: MATTHEW STOCKMAN/Getty images/Profimedia
Braniteljica naslova na prestižnom turniru u Indian Wellsu, osamnaestogodišnja Mira Andrejeva, na dramatičan je način završila svoj put u kalifornijskoj pustinji. Nakon iscrpljujućeg meča i poraza u trećem kolu, osma tenisačica svijeta doživjela je potpuni slom, koji je kulminirao razbijanjem reketa i salvom psovki upućenih publici koja joj je zviždala.
10.3.2026.
20:05
M.G.
MATTHEW STOCKMAN/Getty images/Profimedia
