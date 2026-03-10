Jedan jako ozbiljan SUV: Snažan, udoban i predivan, a potrošnja? Zaboravite kad ste točili

Proteklih tjedan dana družili smo se sa jednim stvarno moćnim strojem - Jaecoo 7 SHS-P Elite. Riječ je o još jednom kineskom proizvođaču, ovaj puta iz Chery grupacije.

Ono što odmah treba spomenuti jest dizajn automobila koji je pogođen baš po ukusu Europljana. Izgledom uvelike podsjeća na Range Rover, a cijenom mu nije ni blizu.

Nema tko se nije okretao za ovim automobilom. I nema pravila, tu nije riječ samo o muškarcima koji su me čak i zaustavljali na cesti, već ga gledaju i žene, ali i djeca, u što smo se uvjerili na jednom parkiralištu trgovačkog centra u Sisku.

Deklarirani domet - 1100 kilometara!

Testirani primjerak sa svom mogućom opremom košta 36.770 eura, a ovako opremljeni automobil 'nema čega nema'. Štoviše, neke tehnologije čak i iritiraju, poput obveznih sustava pomoći vozaču, ali što je - tu je. Treba istaknuti i njegovu mizernu potrošnju. Naime, kako je riječ o plug-in hibridu, deklarirani domet mu je više od 1100 kilometara!

Više o samom automobilu i kako je prošao kod nas na testu možete pročitati OVDJE, a u velikoj galeriji pogledajte kako izgleda Jaecoo 7 iz prve ruke i do najsitinijih detalja.

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo: Jaecoo 7 SHS-P Elite