Hajduk krenuo po reprezentativca BiH: Igrao za klub druge velike želje 'Bilih'

Hajduk će, izgleda, nakon Aleca Van Hoorenbeecka dovesti i drugog stopera ove sezone. Da je tako, moglo se razaznati i na presici uoči Istre, gdje je Gonzalo Garcia rekao kako bi volio imati više opcija, a sada će mu Robert Graf tu želju i ispuniti.

Naime, kako javlja 24sata, Hajduk je krenuo po reprezentativca Bosne i Hercegovine Dennisa Hadžikadunića. Riječ je o 28-godišnjem stoperu rođenom u Švedskoj koji je upisao 33 nastupa za "Zmajeve", a koji bi u Hajduk stigao besplatno budući da se radi o slobodnom igraču.

Hadžikadunić je u karijeri igrao za Malmö, Rostov, Mallorcu, HSV i Sampdoriju, a na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu upisao je 27 minuta u 3-1 pobjedi nad Katarom, gdje je asistirao Erminu Mahmiću za treći pogodak.

Zanimljivo, Hadžikadunićev posljednji klub, ruski Rostov, je Hajduku, zasad neslužbeno, oteo drugog bh. reprezentativca Dženisa Burnića.