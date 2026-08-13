Hajduk krenuo po reprezentativca BiH: Igrao za klub druge velike želje 'Bilih'
Riječ je o 28-godišnjem stoperu rođenom u Švedskoj koji je upisao 33 nastupa za "Zmajeve", a koji bi u Hajduk stigao besplatno
Hajduk će, izgleda, nakon Aleca Van Hoorenbeecka dovesti i drugog stopera ove sezone. Da je tako, moglo se razaznati i na presici uoči Istre, gdje je Gonzalo Garcia rekao kako bi volio imati više opcija, a sada će mu Robert Graf tu želju i ispuniti.
Naime, kako javlja 24sata, Hajduk je krenuo po reprezentativca Bosne i Hercegovine Dennisa Hadžikadunića. Riječ je o 28-godišnjem stoperu rođenom u Švedskoj koji je upisao 33 nastupa za "Zmajeve", a koji bi u Hajduk stigao besplatno budući da se radi o slobodnom igraču.
Hadžikadunić je u karijeri igrao za Malmö, Rostov, Mallorcu, HSV i Sampdoriju, a na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu upisao je 27 minuta u 3-1 pobjedi nad Katarom, gdje je asistirao Erminu Mahmiću za treći pogodak.
Zanimljivo, Hadžikadunićev posljednji klub, ruski Rostov, je Hajduku, zasad neslužbeno, oteo drugog bh. reprezentativca Dženisa Burnića.
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