Hajduk ostaje bez velikog pojačanja: Reprezentativac seli u Rusiju

Iako je prošlog tjedna u medijski prostor izbila informacija kako je Dženis Burnić na korak od Hajduka, od tog posla neće biti ništa.

Naime, kako javljaju Sportske.ba, reprezentativac Bosne i Hercegovine se ipak odlučio za istok, točnije Rusiju, te bi uskoro, ako se nešto ne promijeni, trebao staviti potpis na ugovor s ruskim prvoligašem Rostovom.

Prema informacijama tog portala, interes Hajduka uistinu je postojao, ali je ruski klub bio konkretniji i brži te je time osigurao potpis igrača s 22 nastupa za reprezentaciju 'Zmajeve'.

U Rusiju bi Burnić trebao stići bez odštete budući da mu je ovog ljeta istekao ugovor s Karlsruherom.