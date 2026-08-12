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BILI SU KONKRETNIJI /

Hajduk ostaje bez velikog pojačanja: Reprezentativac seli u Rusiju

Hajduk ostaje bez velikog pojačanja: Reprezentativac seli u Rusiju
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Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Defenzivni vezni Bosne i Hercegovine ima 22 nastupa za Zmajeve, od čega dva na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu

12.8.2026.
14:25
Sportski.net
Ulrik Pedersen/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Iako je prošlog tjedna u medijski prostor izbila informacija kako je Dženis Burnić na korak od Hajduka, od tog posla neće biti ništa.

Naime, kako javljaju Sportske.ba, reprezentativac Bosne i Hercegovine se ipak odlučio za istok, točnije Rusiju, te bi uskoro, ako se nešto ne promijeni, trebao staviti potpis na ugovor s ruskim prvoligašem Rostovom.

Prema informacijama tog portala, interes Hajduka uistinu je postojao, ali je ruski klub bio konkretniji i brži te je time osigurao potpis igrača s 22 nastupa za reprezentaciju 'Zmajeve'.

U Rusiju bi Burnić trebao stići bez odštete budući da mu je ovog ljeta istekao ugovor s Karlsruherom.

Hajduk
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