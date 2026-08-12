Veliki izazov za Rijeku: 'Bit će potpuno drugačije, na to se moraju što prije naviknuti'

Nogometaši Rijeke putuju u Finsku na uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Ilvesa. Nakon minimalne pobjede od 1:0 na Rujevici, momčad s Kvarnera brani prednost koja im može osigurati ulazak u playoff i donijeti europsku jesen. O izazovima koji očekuju Riječane na dalekom sjeveru razgovarali smo s legendom kluba i bivšim hrvatskim reprezentativcem, Sašom Peršonom.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

'Očekujem potpuno drugačiju utakmicu'

Iako Rijeka nosi prednost, Peršon upozorava da posao ni izbliza nije gotov te da Fince nipošto ne treba podcijeniti, ističući njihovu natjecateljsku formu kao bitan faktor.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na pitanje kakva su njegova očekivanja nakon pobjede od 1:0, Peršon odgovara:

"Pa ja očekujem, a mislim da su i u Rijeci su toga svjesni, da će to biti jedna potpuno drugačija utakmica nego ova prijašnja utakmica s Ircima. Mislim da je ovo ipak ozbiljnija momčad. Finci su već u pogonu već duže."

Dodaje kako se nada da će Rijeka uspjeti postići pogodak koji bi riješio sve dileme.

"Rijeka ima, doduše, tu prednost od 1:0, međutim, eto, mora biti svjesna da neće biti jednostavno lako. Sigurno da bi Rijeka s eventualnim golom sigurno bila kudikamo bliže prolasku, ali i da će to biti jedna zanimljiva i neizvjesna utakmica do samog kraja. Volio bih da Rijeka zabije gol pa da tu utakmicu privede kraju u svoju korist, ali očekivati možemo da će biti teška i vrlo neizvjesna", rekao je.

Umjetna trava kao najveća opasnost

Jedan od ključnih izazova, koji često predstavlja problem klubovima s juga Europe, jest podloga na kojoj će se igrati. Peršon naglašava da je umjetna trava velika prednost za skandinavske momčadi.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Ono što treba reći, igra se na umjetnoj travi. Ono što zna predstavljati eventualno problem nekim ekipama koje ne igraju na umjetnoj travi, ali dobro, za Finsku i za Norvešku su to praktički više-manje normalne stvari", objašnjava Peršon i dodaje:

"Rijeka sigurno mora malo pripaziti i pokušati se što prije naviknuti na tu umjetnu travu. Tu su sve te ekipe iz Norveške i Finske uvijek imaju tu prednost igranja na toj umjetnoj travi. Sjetimo se Bodo/Glimta koji je možda i zahvaljujući toj umjetnoj travi daleko dogurao prošle godine. Svim europskim ekipama, ne samo ekipama iz Hrvatske, taj odlazak i igranje gore u Skandinaviji na tim umjetnim travama predstavlja određeni problem i jednostavno dugo ekipi treba da se privikne. To su ekipe koje praktički treniraju i igraju na tom terenu, pa jednostavno već točno znaju koje prednosti taj teren donosi, tako da Rijeka mora biti oprezna."

Opasnosti za Riječane

Na pitanje što bi izdvojio kao najveću opasnost i što igrači Rijeke nikako ne smiju raditi u Finskoj, Peršon je dao jasan taktički savjet.

"Sigurno ne treba raditi neke prekršaje blizu 16, blizu 20 metara. Znači, ne dopustiti Fincima da iz tih prekida praktički ugroze gol i pokušati što manje imati tih prekida, pogotovo u tim opasnim situacijama, pokušati ih držati što dalje. Ti prekidi znaju dosta odlučiti utakmicu. Jednostavno, ekipe nema nigdje, dobije dva prekida, iz dva prekida poentira i potpuno se utakmica okrene u drugom smjeru", zaključio je Peršon.