Član prve generacije Vatrenih: 'Popravljam na stadionu. Nešto sam između voditelja i domara'

Saša Peršon, legendarni nogometaš Rijeke, Dinama i Hajduka te jedan od članova prve generacije hrvatske nogometne reprezentacije, u podcastu Net.hr "Maksanov korner" otkriva za serijal Karijera nakon karijere detalje o svom životu nakon završetka profesionalne igračke karijere. Umjesto medijski eksponiranog posla u seniorskom nogometu, Peršon radi na održavanju stadiona Orijenta i posvetio trenerskom radu s mladim naraštajima u svom matičnom klubu, HNK Orijent, objašnjavajući što ga ispunjava u tom pozivu i zašto mu predstavlja veći izazov od rada s profesionalcima.

Bili ste nogometaš, a sad se zaposleni u gradskim strukturama grada Rijeke. Na kojoj poziciji i što radite na stadionu Orijenta?

"Tu sam zaposlen baš na ovom sportskom objektu preko Rijeka Sporta. Neću reći da sam voditelj objekta, ali tu sam nešto između voditelja i domara. Postoji druga grupa ljudi koji su prije podne, a moje je vrijeme popodne. Tu sam praktički uz to priključen stručnom stožeru seniora Orijenta. Kad sad malo vratim film unazad, tu sam i počeo svoju karijeru, igračku, nogometnu, a na neki način je kroz posao i završavam."

Vaš sadašnji posao na održavanju stadiona nema puno veze sa sportom, više ima veze sa domarskim aktivnostima. Nije normalan slijed, put od igrača u nogometu do ovog posla. Na stranu trenerski posao u stručnom stožeru Orijenta.

"To je istina. Vrlo sam se brzo uklopio".

Znate popraviti puknutu stolicu?

"One osnovne stvari znam".

Znači dragi gledatelji, ako nekom nešto pukne doma, zovite Sašu Peršona, on će vam znati to popraviti...

"Ja sam, normalno, zadužen za takve stvari na stadionu. Ako dođe do nekih većih kvarova normalno da tu grad reagira i zovu se baš ljudi koji se time bave i to rade, ali kažem, ovdje sam dosta prisutan, dok su treninzi mlađih kategorija. Na raspolaganju sam i seniorima kad došu individualno raditi. Jako me zadovoljava ovaj posao."

Sašu Peršona u bloku podcasta "Maksanov korner" za specijal "Karijera nakon karijere" gledajte u priloženom videu gore od 32.26.