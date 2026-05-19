Dražen Forgač: 'Nemam više vremena misliti je li borac ponio gaće na borbu'

Dražen Forgač, bivši uspješni MMA borac, a danas predsjednik vodeće i uspješne regionalne borilačke organizacije Fight Nation Championship (FNC), u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" otvoreno je progovorio o svom tranzicijskom putu. U sklopu specijala "Karijera nakon karijere", Forgač nam je detaljno opisao kako je iz borilačkog kaveza zakoračio u kompleksne poduzetničke, menadžerske i promotorske vode, otkrivši pozadinu stvaranja FNC-a, ali i kako usklađuje zahtjevan posao s obiteljskim životom. Prije nešto manje od mjesec dana Vehmir Džakmić, novinar koji prati FNC na svim eventima, napravio je prvi dio razgovora s Forgijem o "Karijeri nakon karijere". Sad je na redu drugi dio.

Čujte i počujte! Uzmite pretplatu na Voyo, platite devet mjeseci i tri mjeseca gledajte besplatno. Budite uz FNC!

'Biti borac je jedno, a promotor i menadžer drugo'

Na pitanje kako je napravio prijelaz iz svijeta borbe u svijet biznisa, Forgač je dao iscrpan odgovor koji otkriva da je poduzetnički duh u njemu tinjao od najranijih dana, paralelno s borilačkom karijerom.

Spektakularni FNC 31 gledajte 30. svibnja 2026. na Voyo

Kako si napravio taj prijelaz i došao na ideju da se iz kaveza ubaciš u menadžerske i promotorske vode? Biti borac je jedno, a promotor i menadžer drugo.

"Mislim da je tu vrlo bitna stvar da sam ja odrastao u poduzetničkom okruženju i uvijek se tu bavilo nekim biznisom. Roditelji su imali svoju firmu, tako da sam tu bio uvijek nekako uključen. S druge strane, završio sam fakultet, dosta sam radio na sebi što se tiče škole paralelno s borilačkom karijerom. Malo je poznato da sam već 2009. organizirao svoj prvi borilački event, dvije godine zaredom, a kasnije sam često organizirao i amaterske evente. Tako da sam praktički cijelo vrijeme, i dok sam se borio, težio tom nekom organizacijskom dijelu. Naravno, prije toga i trenerskom", započeo je Forgač i nastavio:

Rastom FNC-a i nivoom na kojem je sada, za menadžerski dio jednostavno nemam ni vremena ni volje. Bavim se vođenjem organizacije, što zahtijeva maksimalan fokus i nemam sad vremena razmišljati je li borac ponio gaće na borbu, ima li gumu za zube i slično. Dražen Forgač u 'Karijeri nakon karijere'.

"Jednostavno, 2013./14. godine Narcis Mujkić i Bob Berman pokrenuli su menadžment na Floridi. Ja sam bio skaut za ovaj dio Europe, selektirao sam borce koji su potpisali i otišli u Ameriku na treninge. Tako je krenula ta menadžerska priča. Početkom suradnje s KSW-om, ja sam bio taj kontakt cijelo vrijeme i tu sam zapravo počeo ozbiljnije raditi menadžment, negdje 2017., 2018. godine. Zastupao sam Erslana, Pejića, Barića, Stošića, Ivan Vitasović je preko mene potpisao... Svi ti borci. Imao sam dosta iskustva i s ruskom organizacijom Fight Nights Global. Krajem 2019. pokrenuo sam FNC i tu sam se praktički prebacio puno više na promotorski dio. Rastom FNC-a i nivoom na kojem je sada, za menadžerski dio jednostavno nemam ni vremena ni volje. Bavim se vođenjem organizacije, što zahtijeva maksimalan fokus i nemam sad vremena razmišljati je li borac ponio gaće na borbu, ima li gumu za zube i slično."

Balansiranje posla i obitelji

Uspjeh u poslu često dolazi uz velika odricanja, a najviše trpi privatni život. Forgač je objasnio kako je u njegovom slučaju obitelj više ispaštala dok se bavio menadžmentom nego sada, kada vodi cijelu organizaciju.

Čovjek koji je uspješan i toliko puno radi, sigurno mu obitelj trpi. Kako to uskladiti s obiteljskim obvezama?

"Mislim da je obitelj puno više trpjela kad sam bio u trenersko-menadžerskim vodama jer sam tad gotovo konstantno putovao. Svaki tjedan si na putu od srijede do nedjelje. Kad imaš dvadeset i više boraca u menadžerskom rosteru, konstantno si na nekoj borbi cijelu godinu. Tada sam puno više izbivao. Mislim da je sad situacija drugačija, češće sam doma, a na veliki broj evenata idemo svi zajedno, tako da je to dobro s te strane. Nastojim rasporediti vrijeme, a pogotovo od ove godine sam odlučio puno više obaveza prebaciti na FNC tim, vjerovati im maksimalno i puno toga maknuti sa sebe. Odlučio sam se više posvetiti sebi i mislim da je jako bitno naći neki balans. Došli smo do nivoa i takvog tima da sad mogu vjerovati da će oni napraviti sve što treba na najvišoj mogućoj razini. Tako da sam se, ajmo reći, rasteretio u zadnje vrijeme, što se vidi, bolji mi je fokus, sve je drugačije. Preopterećenost nije dobra, ali u nekom trenutku je neophodna."

Potpuno isključen iz sportskog dijela ATT-a

Za kraj, Forgač je razjasnio i svoju ulogu u dvorani American Top Team Zagreb, koju je osnovao, istaknuvši kako je trenerski dio posla u potpunosti prepustio drugima kako bi se maksimalno posvetio rastu FNC-a.

Kako nađeš vrijeme za vođenje ATT-a? Jesi li svakodnevno u dvorani?

"To se promijenilo već duže vrijeme. Glavni trener je Luka Jelčić. Nisam uključen niti jedan posto u trening boraca, niti u taktike, apsolutno ništa. Kompletno povjerenje sam dao u ruke Luki Jelčiću i timu trenera - Goran Borović, Stipe Todorić, Vito Jelčić. Jednostavno, ne možeš raditi sve kvalitetno. Ako ja ne radim kvalitetno u FNC-u, trpjet će kompletna scena, ne samo borci iz ATT-a. Kompletna scena ovisi o kvaliteti i rastu FNC-a. Smatram da je puno bitnije da sam ja fokusiran na FNC, i za sport i za samu organizaciju, tu mogu dati puno više. Što se tiče sportskog dijela ATT-a, isključen sam sto posto. Smatram da je to dobro i da sam našao prave ljude za to. Dugo sam čekao da se pojavi netko poput Luke, koji može biti glavni trener, koji ima znanje u svim segmentima, iskustvo i zna kako stvari funkcioniraju. To je puno bolja varijanta nego da ja radim stvari polovično", zaključio je Forgač.