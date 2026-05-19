Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
POTPUNO ISKRENO /

Dražen Forgač: 'Nemam više vremena misliti je li borac ponio gaće na borbu'

Dražen Forgač Forgy u 'Karijeri nakon karijere' u 'Maksanovom korneru'

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
19.5.2026.
8:41
Dražen Forgač, bivši uspješni MMA borac, a danas predsjednik vodeće i uspješne regionalne borilačke organizacije Fight Nation Championship (FNC), u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" otvoreno je progovorio o svom tranzicijskom putu. U sklopu specijala "Karijera nakon karijere", Forgač nam je detaljno opisao kako je iz borilačkog kaveza zakoračio u kompleksne poduzetničke, menadžerske i promotorske vode, otkrivši pozadinu stvaranja FNC-a, ali i kako usklađuje zahtjevan posao s obiteljskim životom. Prije nešto manje od mjesec dana Vehmir Džakmić, novinar koji prati FNC na svim eventima, napravio je prvi dio razgovora s Forgijem o "Karijeri nakon karijere". Sad je na redu drugi dio. 

'Biti borac je jedno, a promotor i menadžer drugo'

Na pitanje kako je napravio prijelaz iz svijeta borbe u svijet biznisa, Forgač je dao iscrpan odgovor koji otkriva da je poduzetnički duh u njemu tinjao od najranijih dana, paralelno s borilačkom karijerom.

Kako si napravio taj prijelaz i došao na ideju da se iz kaveza ubaciš u menadžerske i promotorske vode? Biti borac je jedno, a promotor i menadžer drugo.

"Mislim da je tu vrlo bitna stvar da sam ja odrastao u poduzetničkom okruženju i uvijek se tu bavilo nekim biznisom. Roditelji su imali svoju firmu, tako da sam tu bio uvijek nekako uključen. S druge strane, završio sam fakultet, dosta sam radio na sebi što se tiče škole paralelno s borilačkom karijerom. Malo je poznato da sam već 2009. organizirao svoj prvi borilački event, dvije godine zaredom, a kasnije sam često organizirao i amaterske evente. Tako da sam praktički cijelo vrijeme, i dok sam se borio, težio tom nekom organizacijskom dijelu. Naravno, prije toga i trenerskom", započeo je Forgač i nastavio: 

Rastom FNC-a i nivoom na kojem je sada, za menadžerski dio jednostavno nemam ni vremena ni volje. Bavim se vođenjem organizacije, što zahtijeva maksimalan fokus i nemam sad vremena razmišljati je li borac ponio gaće na borbu, ima li gumu za zube i slično.

Dražen Forgač u 'Karijeri nakon karijere'.

"Jednostavno, 2013./14. godine Narcis Mujkić i Bob Berman pokrenuli su menadžment na Floridi. Ja sam bio skaut za ovaj dio Europe, selektirao sam borce koji su potpisali i otišli u Ameriku na treninge. Tako je krenula ta menadžerska priča. Početkom suradnje s KSW-om, ja sam bio taj kontakt cijelo vrijeme i tu sam zapravo počeo ozbiljnije raditi menadžment, negdje 2017., 2018. godine. Zastupao sam Erslana, Pejića, Barića, Stošića, Ivan Vitasović je preko mene potpisao... Svi ti borci. Imao sam dosta iskustva i s ruskom organizacijom Fight Nights Global. Krajem 2019. pokrenuo sam FNC i tu sam se praktički prebacio puno više na promotorski dio. Rastom FNC-a i nivoom na kojem je sada, za menadžerski dio jednostavno nemam ni vremena ni volje. Bavim se vođenjem organizacije, što zahtijeva maksimalan fokus i nemam sad vremena razmišljati je li borac ponio gaće na borbu, ima li gumu za zube i slično."

Balansiranje posla i obitelji

Uspjeh u poslu često dolazi uz velika odricanja, a najviše trpi privatni život. Forgač je objasnio kako je u njegovom slučaju obitelj više ispaštala dok se bavio menadžmentom nego sada, kada vodi cijelu organizaciju.

Čovjek koji je uspješan i toliko puno radi, sigurno mu obitelj trpi. Kako to uskladiti s obiteljskim obvezama?

"Mislim da je obitelj puno više trpjela kad sam bio u trenersko-menadžerskim vodama jer sam tad gotovo konstantno putovao. Svaki tjedan si na putu od srijede do nedjelje. Kad imaš dvadeset i više boraca u menadžerskom rosteru, konstantno si na nekoj borbi cijelu godinu. Tada sam puno više izbivao. Mislim da je sad situacija drugačija, češće sam doma, a na veliki broj evenata idemo svi zajedno, tako da je to dobro s te strane. Nastojim rasporediti vrijeme, a pogotovo od ove godine sam odlučio puno više obaveza prebaciti na FNC tim, vjerovati im maksimalno i puno toga maknuti sa sebe. Odlučio sam se više posvetiti sebi i mislim da je jako bitno naći neki balans. Došli smo do nivoa i takvog tima da sad mogu vjerovati da će oni napraviti sve što treba na najvišoj mogućoj razini. Tako da sam se, ajmo reći, rasteretio u zadnje vrijeme, što se vidi, bolji mi je fokus, sve je drugačije. Preopterećenost nije dobra, ali u nekom trenutku je neophodna."

Potpuno isključen iz sportskog dijela ATT-a

Za kraj, Forgač je razjasnio i svoju ulogu u dvorani American Top Team Zagreb, koju je osnovao, istaknuvši kako je trenerski dio posla u potpunosti prepustio drugima kako bi se maksimalno posvetio rastu FNC-a.

Kako nađeš vrijeme za vođenje ATT-a? Jesi li svakodnevno u dvorani?

"To se promijenilo već duže vrijeme. Glavni trener je Luka Jelčić. Nisam uključen niti jedan posto u trening boraca, niti u taktike, apsolutno ništa. Kompletno povjerenje sam dao u ruke Luki Jelčiću i timu trenera - Goran Borović, Stipe Todorić, Vito Jelčić. Jednostavno, ne možeš raditi sve kvalitetno. Ako ja ne radim kvalitetno u FNC-u, trpjet će kompletna scena, ne samo borci iz ATT-a. Kompletna scena ovisi o kvaliteti i rastu FNC-a. Smatram da je puno bitnije da sam ja fokusiran na FNC, i za sport i za samu organizaciju, tu mogu dati puno više. Što se tiče sportskog dijela ATT-a, isključen sam sto posto. Smatram da je to dobro i da sam našao prave ljude za to. Dugo sam čekao da se pojavi netko poput Luke, koji može biti glavni trener, koji ima znanje u svim segmentima, iskustvo i zna kako stvari funkcioniraju. To je puno bolja varijanta nego da ja radim stvari polovično", zaključio je Forgač.

Karijera Nakon KarijereDražen ForgačFncMaksanov Korner
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
