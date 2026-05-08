Batur se vraća na mjesto teške ozljede, a protivnik nije mogao biti teži...

Fight Nation Championship ponovno donosi spektakl, nakon velikog događaja u Arena Stožice, FNC se 9. svibnja seli u Zadar, u dvoranu Višnjik.

Glavna borba večeri bit će okršaj teškaša između domaćeg borca Martina Batura i neporaženog Crnogorca Milenka Stamatovića.

Iz dvorane Krešimira Ćosića na platformi Voyo 9. svibnja od 19 sati gledajte novo izdanje FNC-a!

U sunaslovnoj borbi nastupa iskusni Antun Račić protiv Brazilca Maurico Alemida, a očekuje se atraktivan grappling i borba na parteru.

Posebnu pažnju privlači i borba bez rukavica između Zadranina Petar Ražov i debitanta u bareknuckle disciplini Ante Bilić, a upravo taj meč komentirao je naš Vehmir Džakmić.