Turisti bježali od aviona prije nego što se srušio na cestu! Pilot i kopilot išetali iz olupine

Manji avion se srušio na prometnu cestu na Tenerifima samo nekoliko trenutaka nakon polijetanja i natjerao uspaničene turiste u bijeg. Nesreća se dogodila u četvrtak oko 17 sati. Zrakoplovu je navodno otkazao motor, a pilot je pokušao izvesti prinudno slijetanje prije nego što je avion velikom brzinom udario u tlo i rasuo krhotine preko ulice. Začudo, u nesreći nije bilo poginulih ni ozlijeđenih, piše The Sun. Pilot i kopilot sami su izašli iz olupine.

Foto: Facebook/Canarian Weekly/Screenshot

Turisti koji su boravili na jugu Tenerifa bili su šokirani gledajući kako avion ponire prema njima. Pilot je uspio sletjeti na ulicu odmah ispred resorta Amarilla Golf prije nego što je udario u stup ulične rasvjete i drveće dok se zaustavljao.

Sila slijetanja uzrokovala je ozbiljnu štetu zrakoplovu. Slike prikazuju udubljeni avion sa slomljenim krilima i odvojenim prednjim nosom kako stoji nasred ceste. Vatrogasci su požurili na mjesto događaja i polili zrakoplov i okolnu cestu pjenom kako bi spriječili požar prolivenog goriva.

'Morali smo trčati'

Britanska turistkinja Jasmine Knight iz Northamptona rekla je za Canarian Weekly da je bila sa svojim partnerom i šogorom kada se zrakoplov srušio.

"Morali smo trčati kako bismo izbjegli zrakoplov kada je udario u stup ulične rasvjete i drveće, zbog čega se zaustavio prije nego što je stigao do nas. Strah me pomisliti što bi se inače dogodilo", rekla je. Pilot i kopilot preventivno su odvezeni u bolnicu.

"Ekipe hitne pomoći koje je poslao SUC pregledale su dvoje putnika koji su sami izašli iz zrakoplova i prevezle ih u bolnicu na promatranje i daljnju procjenu", rekao je glasnogovornik španjolskog odjela za hitne slučajeve.

"Čini se da nemaju teške ozljede. Vatrogasci su prelili područje pjenom kako bi spriječili paljenje goriva prolivenog po cesti. Nesreća nije utjecala na pješake ili druga vozila", dodao je. Registracija zrakoplova bila je EC-NME, a riječ je o Reims-Cessni F172M Skyhawk, kojim upravlja Škola letenja Blue Team.