DORH nakon očevida zrakoplovne nesreće potvrdio: Svi poginuli bili su Austrijanci

Nakon zrakoplovne nesreće kraj Medulina koja se dogodila u četvrtak oko 11.20 sati, oglasio se pulski DORH. Potvrdili su da su u nesreći poginula četiri austrijska državljana starosti 48, 58, 40 i 65 godina.

Proveden je očevid po policijskim službenicima Policijske uprave istarske uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola.

DORH je naložio provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba. Poduzimaju se daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja, stoji u priopćenju.