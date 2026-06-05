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TRAGEDIJA KRAJ MEDULINA /

DORH nakon očevida zrakoplovne nesreće potvrdio: Svi poginuli bili su Austrijanci

DORH nakon očevida zrakoplovne nesreće potvrdio: Svi poginuli bili su Austrijanci
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Poduzimaju se daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja, stoji u priopćenju

5.6.2026.
6:26
Tajana Gvardiol
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Nakon zrakoplovne nesreće kraj Medulina koja se dogodila u četvrtak oko 11.20 sati, oglasio se pulski DORH. Potvrdili su da su u nesreći poginula četiri austrijska državljana starosti 48, 58, 40 i 65 godina. 

Proveden je očevid po policijskim službenicima Policijske uprave istarske uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola.

DORH je naložio provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba. Poduzimaju se daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja, stoji u priopćenju.

MedulinAvionZrakoplovna NesrećaAustrijanciObdukcijaDorhIstraga
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