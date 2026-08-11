Sopić nakon ispadanja otvorio dušu: 'Dinamo je moja prva i posljednja ljubav'

Nogometaši Dinama izborili su plasman u doigravanje Lige prvaka nakon što su i u uzvratnoj utakmici svladali Kauno Žalgiris. Hrvatski prvak u Litvi je slavio s 2:1 te s ukupnih 7:1 potvrdio prolazak u posljednju kvalifikacijsku rundu, u kojoj ga očekuje norveški Viking.

Dinamo je poveo u 19. minuti pogotkom Lukasa Kačavende, a prednost je u 30. minuti udvostručio Josip Mišić preciznim udarcem s dvadesetak metara. Samo dvije minute poslije zagrebačka momčad ostala je s desetoricom jer je vratar Ivan Filipović isključen zbog prekršaja izvan kaznenog prostora. Među vratnice je stao Ivan Nevistić, dok je igru morao napustiti Mateo Lisica.

Domaćin je brojčanu prednost iskoristio u 56. minuti, kada je hrvatski napadač Gabrijel Debeljuh smanjio na 2:1. Pokazalo se da je to bio i posljednji pogodak na utakmici.

„Dinamo je moja prva i posljednja ljubav“

Nakon susreta trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić naglasio je kako je, unatoč porazu, ponosan na nastup svoje momčadi.

„Zadovoljan sam našom hrabrošću i danas sam ponosan na svoju momčad iako smo izgubili. Ovo je vjerojatno prvi put u mojoj karijeri da se tako osjećam nakon poraza. Dinamo je moja prva i posljednja ljubav i nije mi bilo lako igrati protiv njega. Rođen sam u Zagrebu, radio sam u klubu i znam sve pjesme Bad Blue Boysa“, rekao je Sopić.

Ipak, naglasio je kako je tijekom dvoboja emocije morao ostaviti po strani i potpuno se posvetiti svojoj sadašnjoj momčadi.

„Sada sam trener Kauno Žalgirisa i napravio sam sve što sam mogao kako bismo ostvarili pozitivan rezultat. U tome nismo uspjeli. Dinamo je postigao lijep pogodak, a mi smo nakon isključenja uspjeli zabiti samo jednom. Moramo iskoristiti ovaj zamah za budućnost jer nas očekuje vrlo gust raspored.“

Posebno ga oduševila atmosfera

Sopić se osvrnuo i na atmosferu na stadionu te istaknuo koliko ovakve utakmice znače njegovoj momčadi, ali i cijelom litavskom nogometu.

„Napokon smo igrali na svojem stadionu, a atmosfera je bila sjajna. Ovakve momčadi u Litvi uglavnom možete gledati samo na televiziji ili u inozemstvu. Naravno, nakon Dinamova isključenja bilo nam je lakše, ali pokazali smo veliku hrabrost“, kazao je.

Litavska momčad u završnici je pokušala doći do još jednog pogotka, no Sopić nije želio nepotrebno riskirati uoči nastavka zahtjevnog rasporeda.

„Da sam tijekom utakmice donio neke drugačije odluke, možda bismo bili bliže drugom pogotku. Ipak, nije lako rješavati sve probleme koji se pojavljuju u ovako gustom rasporedu. Uvijek tražim najbolje rješenje za svoju momčad, a ovoga je puta najvažnije bilo da ostanemo zdravi jer nam slijede važne utakmice“, objasnio je.

„Još gradimo klub i cijelu ligu“

Trener Kauno Žalgirisa smatra kako će iskustvo iz dvoboja s Dinamom biti iznimno vrijedno za nastavak europskog puta.

„Moramo se naviknuti igrati pred bučnom publikom, kakva nas je dočekala u Zagrebu. U Istanbulu protiv Beşiktaşa atmosfera će biti još žešća. Sretan sam što se nitko nije ozlijedio, barem se nadam da je tako. Igrači poput Debeljuha, Fiolića i Kalika sada će dobiti još sedam dana za povratak u pravu formu“, poručio je.

Za kraj je naglasio kako njegova momčad nema mnogo vremena za odmor, ali i da ovakve utakmice mogu ubrzati razvoj kluba i litavskog nogometa.

„To su problemi s kojima se suočavamo, a nemamo previše vremena za njihovo rješavanje. Kada je riječ o Kauno Žalgirisu i litavskom nogometu, još uvijek gradimo klub i cijelu ligu. Sa svakom utakmicom ovakve važnosti dolazit će sve više navijača, ali za njih se moramo boriti kao što smo se borili danas“, zaključio je Sopić.