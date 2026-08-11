Pogledajte što su zajedno skandirali Bad Blue Boysi i navijači Žalgirisa

Nogometaši Dinama plasirali su se u doigravanje za Ligu prvaka pobijedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris s 2-1 te je hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga.

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je Lukas Kačavenda u 19. minuti. U 30. minuti je Josip Mišić udarcem s 20 metara udvostručio vodstvo hrvatskog prvaka. Dinamo je u 32. minuti ostao s igračem manje, jer je isključen vratar Ivan Filipović, zbog prekršaja izvan kaznenog prostora. Mjesto među vratnicama zauzeo je Ivan Nevistić, a iz igre je morao izaći Mateo Lisica.

Kauno Žalgiris je u 56. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio hrvatski napadač Gabrijel Debeljuh.

Dinamo je bodrilo 300-tinjak Bad Blue Boysa, a velik broj je bio i navijača Žalgirisa Green White Boys koji inače navijaju za košarkaški klub. Negdje sredinom drugog poluvremena dvije su navijačke skupine zajedno skandirale u podršku Ukrajini.

BBB-i su počeli sa "Slava, slava", a Litavci odgovarali "Ukrajini". Nakon toga su navijači Žalgirisa uputili i neprijateljske riječi Vladimiru Putinu.