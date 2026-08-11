FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAŠLI SU SE /

Pogledajte što su zajedno skandirali Bad Blue Boysi i navijači Žalgirisa

Pogledajte što su zajedno skandirali Bad Blue Boysi i navijači Žalgirisa
×
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dinamo je bodrilo 300-tinjak Bad Blue Boysa

11.8.2026.
23:23
Sportski.netHina
David Jerkovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Dinama plasirali su se u doigravanje za Ligu prvaka pobijedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris s 2-1 te je hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga.

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je Lukas Kačavenda u 19. minuti. U 30. minuti je Josip Mišić udarcem s 20 metara udvostručio vodstvo hrvatskog prvaka. Dinamo je u 32. minuti ostao s igračem manje, jer je isključen vratar Ivan Filipović, zbog prekršaja izvan kaznenog prostora. Mjesto među vratnicama zauzeo je Ivan Nevistić, a iz igre je morao izaći Mateo Lisica.

Kauno Žalgiris je u 56. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio hrvatski napadač Gabrijel Debeljuh.

Dinamo je bodrilo 300-tinjak Bad Blue Boysa, a velik broj je bio i navijača Žalgirisa Green White Boys koji inače navijaju za košarkaški klub. Negdje sredinom drugog poluvremena dvije su navijačke skupine zajedno skandirale u podršku Ukrajini.

BBB-i su počeli sa "Slava, slava", a Litavci odgovarali "Ukrajini". Nakon toga su navijači Žalgirisa uputili i neprijateljske riječi Vladimiru Putinu.

DinamožalgirisLiga PrvakaBad Blue Boys
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike