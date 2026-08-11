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Crvena zvezda šokantno ispala: Stadion zviždao, a Dejan Stanković provocirao publiku

Crvena zvezda šokantno ispala: Stadion zviždao, a Dejan Stanković provocirao publiku
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Foto: Pedja Milosavljevic/Alamy/Profimedia

Koban je bio izraelski prvak Hapoel iz Beer Sheve

11.8.2026.
22:24
Sportski.net
Pedja Milosavljevic/Alamy/Profimedia
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Crvena zvezda neće igrati u Ligi prvaka ove sezone. Beogradski klub već je u trećem pretkolu izbačen iz elitnog klupskog nogometnog natjecanja.

Koban je bio izraelski prvak Hapoel iz Beer Sheve. Izraelci su na domaćem terenu pobijedili 1-0, a u uzvratu u Beogradu, Zvezda je bila veliki favorit i očekivao se preokret. Međutim, na stadionu Rajko Mitić Izraelci su pobijedili 2-0 i s ukupnih 3-0 prošli u doigravanje za Ligu prvaka. 

Igor Zlatanović u 61. minuti je utišao Marakanu, posljednji čavao u lijes je zabio Javon East u 79. minuti. Na kraju utakmice beogradskim su se stadionom prolomili glasni zvižduci što nije sjelo treneru Dejanu Stankoviću koji je gestikulirao prema publici što možete vidjeti na videu dolje.

 

 

Crvena zvezda pokušat će izboriti ligašku fazu Europske lige, a suparnik u doigravanju će im biti češka Viktoria Plzen. U slučaju ispadanja, Zvezda će igrati Konferencijsku ligu

Crvena ZvezdaLiga PrvakaDejan StankovićHapoel Beer Sheva
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