Sve što trebate znati o FNC 30 spektaklu u Zadru

Zadar će ove subote, 9. svibnja, ponovno postati središte regionalne borilačke scene. Jubilarno, 30. izdanje Fight Nation Championshipa (FNC 30) održava se u dvorani Krešimira Ćosića u Športskom centru Višnjik, a prema najavama organizatora i gotovo rasprodanim ulaznicama, publiku očekuje večer vrhunskog borilačkog spektakla. Program donosi ukupno jedanaest MMA borbi te jedan meč po pravilima boksa golim šakama, a početak je zakazan za 19 sati.

Interes publike iznimno je velik, što potvrđuje činjenica da su parter, teleskopske tribine i mjesta uz sam ring rasprodani. Za posjetitelje koji su osigurali ulaznice, fan zona otvara se u 17:30 sati kao uvod u večer borilačkog programa.

Glavna borba večeri donosi povratak domaćeg teškaša Martina Batura u oktogon. Nakon poraza zbog ozljede na FNC 21, također održanom pred zadarskom publikom, Batur traži povratak na pobjednički niz. Protivnik mu je neporaženi crnogorski borac Milenko “Kićo” Stamatović, koji u Zadar dolazi s omjerom od šest pobjeda bez poraza.

Predsjednik FNC-a Dražen Forgač istaknuo je kako se radi o jednom od najzanimljivijih teškaških okršaja dosad. Naglasio je i kako je ovogodišnji popis borbi možda i kvalitetniji od prošlogodišnjeg izdanja koje je podiglo ljestvicu organizacije.

FNC 30 gledajte u subotu od 19.00 na Voyo.

Osim glavne borbe, program donosi i niz atraktivnih mečeva. Posebnu pažnju privlači jedini “bare-knuckle” okršaj večeri, u kojem će snage odmjeriti domaći borac Petar Ražov i Splićanin Ante Bilić. Organizatori taj duel opisuju kao jedan od najintenzivnijih oblika borilačkog sporta u programu.

Na priredbu se vraća i Antun “The Killer” Račić, jedno od najpoznatijih imena regionalne scene, koji će se boriti protiv Brazilca Mauricija Almeide u perolakoj kategoriji. Program uključuje i međunarodne dvoboje, među kojima se ističe susret afganistanskog borca Wahedullaha Nazhanda i Argentinca Laureana Staropolija, bivšeg UFC borca.

Na karti se nalaze i teškaški obračun Michała Kite i Tadeja Dajčmana, kao i nekoliko mečeva novih imena regionalne scene. Forgač je pritom naglasio kako upravo takvi borci često donose najnepredvidljivije i najzanimljivije borbe.

Organizatori su objavili i informacije za posjetitelje. Program u dvorani Krešimira Ćosića počinje u 19 sati. Ulazi za tribine nalaze se na sektorima B, C i D, dok se ulaz za parter i VIP zonu nalazi na sjevernom ulazu u prizemlju dvorane.

Za one koji neće moći prisustvovati događaju, osiguran je izravan prijenos. Gledatelji iz Hrvatske i regije mogu pratiti FNC 30 putem platforme Voyo,

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 3 dolazi u Hrvatsku? Grobnik sprema veliki povratak svjetske scene