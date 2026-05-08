Sve je spremno za borilački spektakl u Zadru: Evo kada i gdje gledati FNC 30

Ljubitelji borilačkih sportova s nestrpljenjem iščekuju jubilarni, 30. događaj Fight Nation Championshipa, koji se ove subote, 9. svibnja 2026. godine, održava u Zadru. Dvorana Krešimira Ćosića na Višnjiku bit će poprište vrhunskih borbi, a atmosfera u gradu već je uzavrela s početkom "Fight Weeka".

Borilački spektakl FNC 30 na rasporedu je u subotu, 9. svibnja, s početkom u 19:00 sati. Domaćin je legendarna zadarska dvorana Krešimira Ćosića. Zanimanje publike je ogromno, što potvrđuje i informacija da su parter, teleskopske tribine i mjesta uz ring već rasprodani. Ostao je tek ograničen broj ulaznica za tribine, koje se mogu nabaviti putem sustava Entrio.hr.

Za sve one koji neće biti u mogućnosti pratiti borbe iz dvorane, organizatori su osigurali nekoliko opcija za prijenos uživo. Gledatelji iz regije moći će pratiti cijeli događaj putem platforme Voyo.

U glavnoj borbi večeri snage će odmjeriti domaći teškaš Martin Batur i neporaženi crnogorski borac Milenko Stamatović. Pažnju privlači i međunarodni okršaj u velter kategoriji između afganistanskog borca Waheedullaha Nehanda i iskusnog Argentinca Laureana Staropolija.

Posebno napeto bit će u jedinom meču večeri po "bare-knuckle" pravilima, u kojem će se sučeliti domaći borac Petar Ražov i Ante Bilić. Njihov sukob na konferenciji za medije pokazao je da među njima nema nimalo poštovanja, što jamči beskompromisnu borbu. Na popis borbi vraćaju se i regionalne zvijezde poput Antuna Račića, a svoj FNC debi imat će i neporaženi Britanac Chris Hill.

FNC u 2026. godini nastavlja s ubrzanim tempom, a događaj u Zadru još jednom potvrđuje status organizacije kao jedne od najbrže rastućih u ovom dijelu Europe. Pripremite se za večer ispunjenu adrenalinom i vrhunskim borbama.

