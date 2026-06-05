Bivša stjuardesa otkriva najveće pogreške kod spavanja u avionu: 'Ovo je opasno'

Bivša stjuardesa s dugogodišnjim iskustvom otkrila je najveće pogreške koje putnici rade kada pokušavaju spavati na dugim letovima, naglasivši kako neki uobičajeni položaji mogu biti ne samo neudobni, već i vrlo opasni.

Barbara Bacilieri, koja je provela 14 godina radeći kao članica kabinskog osoblja, podijelila je popis pravila za sve putnike koji se nadaju uhvatiti malo sna.

Najopasniji položaji za spavanje u zrakoplovu

Bacilieri kaže da neki popularni položaji za spavanje mogu biti neudobni, nehigijenski, pa čak i opasni. "Iako putnici spavaju na vrlo čudne načine u avionu, postoje neke stvari koje vas mogu dovesti u opasnost", rekla je.

Prvo i osnovno pravilo jest da nikada ne spavate na podu aviona. Tepih je izrazito prljav, a osim toga, u tom položaju niste u mogućnosti vezati sigurnosni pojas, što je obavezno. Bivša stjuardesa također je upozorila putnike da ne sjede unatrag na svojem sjedalu dok pokušavaju zaspati. Jednako je opasno spavati s glavom nagnutom u prolaz.

"Nemojte spavati ležeći s glavom u prolazu. Stjuardese vas mogu slučajno gurnuti dok prolaze s kolicima", objasnila je. Stručnjaci također upozoravaju na opasne trendove koji se šire društvenim mrežama, poput vezanja pojasa oko gležnjeva kako bi se noge podigle. Pojas je dizajniran da bude nisko i čvrsto preko bokova kako bi pružio najbolju zaštitu u slučaju turbulencije. Svaki drugi način korištenja može biti izuzetno opasan. Uz to, spavanje raširenih ruku preko naslona za ruke ili s glavom naslonjenom izravno na stolić može biti nehigijensko i smetati drugim putnicima. "Ali iznad svega, nemojte spavati po dvoje u istom sjedalu", zaključuje Bacilieri.

Budite budni tijekom polijetanja i slijetanja

Stručnjaci za zrakoplovstvo i kabinsko osoblje slažu se da su polijetanje i slijetanje statistički najkritičnije faze leta. Zbog toga se putnicima savjetuje da ostanu budni i svjesni svoje okoline. Stjuardesa Ale Pedroza ističe kako putnici moraju biti "potpuno svjesni i budni" u slučaju nužde ili potrebe za evakuacijom. Biti ošamućen od sna može značajno usporiti reakciju i ugroziti ne samo pojedinca, već i druge putnike koji ovise o brzoj i pribranoj reakciji svih u kabini.

Promjena tlaka i rizik za uši

Osim sigurnosnog aspekta, postoji i važan zdravstveni razlog zašto ne biste trebali spavati tijekom polijetanja i slijetanja. Riječ je o riziku od ušne barotraume, stanja koje nastaje zbog brze promjene tlaka zraka u kabini. Kada smo budni, prirodno gutamo i zijevamo, čime izjednačavamo tlak u srednjem uhu. Dok spavamo, ti mehanizmi su usporeni, što može dovesti do začepljenja Eustahijeve cijevi. Posljedice mogu biti jaka bol u ušima, vrtoglavica, oštećenje bubnjića, a u rijetkim slučajevima čak i privremeni gubitak sluha.

Higijenski izazovi i bonton u avionu

Bacilieri upozorava i na nekoliko detalja vezanih uz higijenu i bonton. Primjerice, putnici bi trebali dvaput razmisliti prije nego što spuste svoje sjedalo, pogotovo ako osoba iza njih jede, jer to može dovesti do prolijevanja hrane i pića. Stolić je pričvršćen za sjedalo ispred, stoga nagli pokret može izazvati nered. Također, apelira na putnike da ne ostavljaju iskorištene maramice u džepu sjedala.

"Taj džep je vrlo teško očistiti, bolje ih je staviti u vrećicu i baciti kasnije. Vjerovali ili ne, to sam vidjela jako puno puta", rekla je. Roditeljima savjetuje da izbjegavaju mijenjanje pelena na stolićima za posluživanje hrane jer time mogu smetati ostalim putnicima i stvoriti nehigijensko okruženje. Stjuard Tommy Cimato dodaje još jedan savjet: ne naslanjajte glavu na prozor. Prozori su površine koje dodiruje mnogo ljudi, a ne čiste se uvijek temeljito između letova.

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Kako se pripremiti za dugi let

Kako biste izbjegli dosadu i neugodnosti, Bacilieri savjetuje dobru pripremu. Preporučuje preuzimanje filmova i serija na uređaje prije putovanja, za slučaj da sustav za zabavu u avionu ne radi. Što se tiče hrane, pametno je ponijeti vlastite grickalice, poput čipsa, čokolade ili sendviča, u slučaju da posluživanje obroka bude prekinuto zbog turbulencije. Kada je riječ o tekućinama u ručnoj prtljazi, preporučuje stavljanje boca u zaštitne silikonske vrećice kako bi se spriječilo prolijevanje. Tijekom krstarenja, kada je spavanje sigurnije, ključno je da sigurnosni pojas ostane vezan. Neočekivane turbulencije mogu vas baciti sa sjedala i uzrokovati ozbiljne ozljede. Zbog toga se preporučuje da pojas bude vidljiv i zavezan preko deke, kako vas osoblje ne bi moralo buditi radi provjere.

Iznenađujuća pravila za kabinsko osoblje

Osim savjeta za putnike, stjuardesa je otkrila i nekoliko iznenađujućih pravila kojih se članovi kabinskog osoblja moraju pridržavati dok su u uniformi. "Ljubljenje i javno iskazivanje nježnosti su zabranjeni. Također nam je zabranjeno pušenje, bilo duhana ili elektroničkih cigareta", izjavila je Bacilieri za Mirror.

Zanimljivo je da članovi posade koji su nedavno prestali pušiti ne smiju žvakati ni žvakaće gume. Ispijanje kave na izlazu za ukrcaj također je protiv pravila. "I naravno, alkohol je strogo zabranjen", dodala je, dajući uvid u strogu disciplinu koja se očekuje od osoblja zrakoplova.

Iako je želja za snom na dugim letovima potpuno prirodna, važno je voditi računa o sigurnosti, higijeni i udobnosti drugih putnika. Slijedeći savjete iskusnog kabinskog osoblja, možete osigurati da vaš odmor u zraku bude što ugodniji, ali prije svega siguran za vas i sve oko vas.

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