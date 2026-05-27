Posjetila sam 'nizozemsku Veneciju': Nema buke automobila, samo mir i predivna priroda

U srcu nizozemske pokrajine Overijssel, nedaleko od gradića Steenwijk, smjestio se Giethoorn, selo koje izgleda kao iz bajke. Zbog uskih kanala, drvenih mostova i tradicionalnih kuća sa slamnatim krovovima često ga nazivaju "nizozemskom Venecijom". No, za razliku od velikih turističkih mjesta, ovdje vlada gotovo nestvarna tišina i spor ritam života.

Kad sam na TikToku prvi put vidjela bajkovite prizore ovog mjesta, odmah sam znala da ga želim posjetiti. Kućice uz kanale, mali drveni mostovi, zelenilo na svakom koraku i električni čamci koji prolaze kroz selo izgledali su kao prizor iz filma. Giethoorn je jedno od rijetkih mjesta koje uživo izgleda jednako lijepo, ako ne i ljepše nego na društvenim mrežama.

Foto: Pola Križevac

Istraživanje nizozemske Venecije u čamcu

Prijateljica i ja krenule smo automobilom jedne svibanjske nedjelje iz Amsterdama do Giethoorna. Vožnja je trajala oko sat i dvadeset minuta. Kako smo se približavale selu, prizori su postajali sve ljepši – zelene livade, koze, krave i potpuni mir. Već prvi dojam dao je naslutiti da je riječ o mjestu u koje se dolazi uživati u miru i usporiti tempo.

Parkirale smo u centru sela, a cjelodnevni parking platile smo četiri eura. Odmah pokraj parkinga nalazi se nekoliko iznajmljivača električnih čamaca, što je zapravo glavna atrakcija mjesta. Stigle smo oko 16 sati i odmah vidjele obavijest da se električni čamci mogu voziti samo do 17 sati. Budući da smo upravo zbog toga došle, nismo puno razmišljale – odmah smo ga iznajmile. Vožnja od sat vremena koštala je 35 eura. Kako nikada nismo vozile električni čamac, ovo iskustvo nam je bilo prava avantura.

Najljepši način za upoznavanje Giethoorna upravo je vožnja kanalima. Stari dio sela gotovo je potpuno bez cesta pa se do mnogih kuća i danas dolazi isključivo čamcem ili stazama za pješake. Posjetitelji mogu unajmiti male električne čamce, koji su gotovo nečujni, tradicionalne drvene brodice ili kanue te polako prolaziti uz stare kuće, uređene vrtove i brojne mostove koji povezuju selo. Upravo iz te perspektive Giethoorn izgleda najčarobnije – kao mjesto u kojem vrijeme sporije prolazi.

Foto: Pola Križevac

Mjesto bez buke automobila

Taj svibanjski dan bio je hladan i pomalo kišovit, ali srećom nije jako padalo. Dok su neki turisti šetali uz kanale i fotografirali kućice, mi smo uživale, vozeći se kroz selo i promatrajući prizore oko sebe, koji stvarno izgledaju nestvarno. Kuće uz vodu uređene su do najsitnijeg detalja, travnjaci izgledaju kao da ih uređuju svaki dan. Sa svih strana se možete diviti cvijeću, drvenim mostićima i zelenilu. Mjesto djeluje nevjerojatno mirno i opušteno, bez buke automobila i gradske gužve. Upravo zato Giethoorn nazivaju ''nizozemskom Venecijom''.

Zanimljivo je da u starom dijelu sela gotovo nema automobila, nego se ljudi kreću pješice, biciklima ili čamcima. Do mnogih kuća do kojih smo prolazile, može se doći samo preko mostića ili s vode. Giethoorn ima 176 mostova, a kanali su nastali još u srednjem vijeku nakon iskapanja treseta. Danas je to jedno od najpoznatijih i najfotografiranijih mjesta u Nizozemskoj. Posebno zanimljivo mi je bilo koliko je ondje zapravo tiho. Većina brodića su mali električni čamci koje Nizozemci zovu "whisper boats" jer gotovo da ne proizvode nikakvu buku. Zato se cijelo vrijeme čuju samo razgovori turista i ptice.

Foto: Pola Križevac

Tijekom vožnje kanalima susrele smo turiste koji su nas bodrili sa staze. "Odlično vozite! Samo polako!", dovikivali su nam. U jednom trenutku na istom dijelu kanala našlo se dosta električnih čamaca pa je trebalo paziti tko gdje skreće. Sve je izgledalo kao simpatična prometna gužva na vodi. Neki su se ipak odlučili za vožnju većim zatvorenim drvenim brodićima pa su tako mogli bezbrižno sjediti, jesti i razgledavati selo.

Nakon otprilike 40 minuta vožnje izašle smo na otvoreno jezero. Iznajmljivač nam je prije polaska dao kartu s označenim brojevima ruta pa smo prema tome pratile kojim putem trebamo ići. Kada smo izašle na otvoreno jezero, pogled je bio još ljepši, ali je bilo i dosta hladnije. Naravno, baš tada je kiša počela jače padati.

Usput smo prolazile pokraj labudova i gusaka koje su potpuno mirno plovili kanalima, naviknuti na turiste i brodiće. Vozile smo se ispod malih mostova, uz restorane i kafiće smještene tik uz vodu, a svaki novi dio sela izgledao je ljepše od prethodnog.

Foto: Pola Križevac

Čarobno selo bez gužve u svibnju

Giethoorn danas ima manje od tri tisuće stanovnika, ali ga godišnje posjeti više od milijun turista iz cijelog svijeta. Ipak, unatoč popularnosti, selo je uspjelo sačuvati ono zbog čega ljudi dolaze – spokoj, tišinu i spajanje s prirodom. Selo je također idealno za lagane šetnje i bicikliranje.

Giethoorn se nalazi uz Weerribben-Wieden National Park, jedno od najvećih močvarnih područja u Europi. Nacionalni park poznat je po jezerima, a posebno ga vole ljubitelji prirode, biciklizma i opuštenijeg odmora. U blizini se nalaze i slikovita mjesta poput Blokzijla, Kalenberga i Ossenzijla, koja otkrivaju mirniji dio Nizozemske.

Nakon vožnje prošetale smo mjestom i pojele poznate nizozemske palačinke. Sve je bilo nevjerojatno uredno. Unatoč što je bila sredina svibnja nije bila velika gužva, vjerojatno i zato što smo došle pred kraj radnog vremena za vožnje. No na društvenim mrežama može se vidjeti sasvim druga slika tijekom srpnja, kolovoza i rujna, kada je mjesto prepuno turista, a kanali toliko zakrčeni da se čamci jedva mimoilaze. Možda smo baš zato imale sreće doživjeti ono najljepše ovog posebnog mjesta – mir, prirodu i osjećaj da barem na jedan dan možeš potpuno usporiti.

Svatko tko voli prirodu i nađe se u Nizozemskoj ili Belgiji, trebao bi barem jednom posjetiti čarobni Giethoorn. ''Nizozemska Venecija'' nadmašila je sva naša očekivanja.

