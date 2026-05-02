Opasna vožnja: Ova žičara testira svaki refleks, a u svega par minuta možete ostati na vrhu

Žičara Table Mountain, sa svojim prepoznatljivim rotirajućim kabinama koje pružaju panoramski pogled od 360 stupnjeva, jedna je od najznačajnijih turističkih atrakcija Afrike.

Svake godine prevozi gotovo milijun posjetitelja na vrh planine koja dominira vizurom Cape Towna. Međutim, rad ove popularne žičare uvjetovan je nepredvidivim prirodnim silama, prvenstveno vjetrom, što predstavlja stalni sigurnosni izazov.

Utjecaj vjetra na sigurnost i rad žičare

Glavni sigurnosni rizik za funkcioniranje žičare predstavljaju iznenadni i snažni vjetrovi, lokalno poznati kao "Cape Doctor". Zbog jačine ovih jugoistočnih vjetrova, uprava je primorana obustaviti rad čim brzina vjetra prijeđe sigurnosni prag, koji je postavljen na otprilike 35 kilometara na sat. Takva sigurnosna mjera, iako neophodna, rezultira obustavom rada žičare između 60 i 90 dana godišnje, piše Inside Guide.

Premda su moderne "Rotair" kabine, uvedene 1997. godine, projektirane s poboljšanom aerodinamikom i stabilnošću te opremljene spremnicima vode od 3000 litara koji služe kao balast, sigurnosni protokoli ostaju beskompromisni.

Nepredvidivost vremenskih uvjeta ključan je faktor rizika; uspon se može započeti u povoljnim uvjetima koji se unutar nekoliko minuta mogu drastično pogoršati, što može dovesti do situacije da posjetitelji ostanu na vrhu planine.

Zabilježeni incidenti i postupci evakuacije

Unatoč strogim preventivnim mjerama, u povijesti žičare zabilježeno je nekoliko incidenata koji su zahtijevali složene intervencije. U jednom od takvih slučajeva, gotovo dvjesto posjetitelja ostalo je na vrhu planine sedam sati uslijed tehničkog kvara, koji se dogodio za vrijeme jakog vjetra i niskih temperatura. Događaji koji su zahtijevali višesatne evakuacije događali su se i zbog nestanka električne energije. U takvim okolnostima, putnici iz donje kabine spašavani su tehnikom spuštanja užetom, dok su oni u gornjoj kabini evakuirani kroz krovni otvor.

Važno je istaknuti da, unatoč potencijalnom strahu i neugodnosti, nije zabilježen nijedan slučaj teže ozljede putnika kao izravna posljedica kretanja kabine pri jakim udarima vjetra. Primarni rizik stoga nije sama vožnja, koja traje četiri do pet minuta, već mogućnost da posjetitelji ostanu izolirani na vrhu planine uslijed prekida rada.

Fatalni ishodi i lokalne legende

Zabilježeni smrtni slučajevi nisu bili izravno povezani s radom žičare ili tehničkim kvarovima. Dogodila su se dva fatalna incidenta u blizini postaja: jedan se odnosio na pad alpinista, dok je u drugom stradala tinejdžerica koja je ušla u zabranjeno područje pogona i bila zahvaćena mehanizmom. Uz objektivne rizike, planina Table Mountain povezana je i s lokalnim folklorom. Najpoznatija je legenda o "Stolnjaku" (Table Cloth), gustoj formaciji oblaka koja prekriva vrh planine. Prema predaji, oblaci predstavljaju dim nastao tijekom natjecanja u pušenju između lokalnog gusara Van Hunksa i vraga.

Unatoč povremenim prekidima rada uzrokovanim vremenskim neprilikama, žičara Table Mountain smatra se vrlo sigurnim prijevoznim sredstvom koje omogućuje pristup jedinstvenom pogledu. Od svog otvaranja 1929. godine, prevezla je više od 29 milijuna putnika, što potvrđuje njezin status vrhunske atrakcije.

