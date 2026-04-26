Staza iznad oblaka koja ostavlja bez daha: 'Iskustvo je bez sumnje posebno, ali ima svoju cijenu'

"Madeira je otok koji lako osvoji na prvu. Dovoljno je samo jednom stati iznad oblaka, udahnuti svjež planinski zrak i pogledati kako se grebeni lome prema horizontu da vam postane jasno zašto se mnogi ovamo vraćaju iznova", pišu Putoholičari.hr. "Upravo tamo, visoko iznad oceana, nalazi se jedna od najpoznatijih i najfotografiranijih planinarskih staza u Europi – legendarni PR1 između vrhova Pico do Areeiro i Pico Ruivo."

Vjerojatno ste je već vidjeli na društvenim mrežama: uski planinski grebeni, stepenice uklesane u stijenu, prizori koji djeluju gotovo nestvarno i more oblaka koje u pojedinim trenucima stvara dojam kao da hodate iznad neba. PR1 nije samo planinarska staza, već snažno iskustvo koje ostaje urezano u pamćenje dugo nakon povratka s Madeire.

Izlazak sunca je hit, ali poslijepodne ima svoju čar

"Većina posjetitelja na PR1 dolazi rano ujutro, najčešće zbog izlaska sunca. To iskustvo je bez sumnje posebno, ali ima i svoju cijenu – gužve, traženje parkinga i velik broj ljudi na vidikovcima i samoj stazi", pišu Putoholičari.

Zato, kako kažu, dolazak poslijepodne može biti odlična ideja. Oni su upravo tako napravili i pokazalo se kao pun pogodak. Gužva je bila manja, atmosfera mirnija, a pogledi i dalje spektakularni. Sunce se tada drukčije lomi preko planinskih vrhova, sjene postaju izraženije, a cijeli krajolik dobije gotovo filmski izgled.

Trenutno cijela staza nije u potpunosti prohodna

Važno je napomenuti da PR1 trenutačno nije otvorena u punoj dužini. Prema službenim informacijama Visit Madeire, moguće je pješačiti samo dionicom između Pico do Areeira i vidikovca Pedra Rija, u dužini od otprilike 1,2 kilometra u jednom smjeru. Ostatak rute prema Pico Ruivu trenutačno je zatvoren.

To znači da u ovom trenutku nije moguće napraviti klasičan prelazak između dva najpoznatija vrha ovim putem. Ipak, i ta kraća dionica dovoljna je da se osjeti zašto je PR1 toliko posebna. Već nakon nekoliko minuta hoda otvaraju se pogledi koji ostavljaju snažan dojam, zbog čega se ova staza često nalazi na popisima najljepših planinarskih ruta u Europi. Prema dostupnim informacijama i aktualnim izvještajima o stanju na otoku, upravo je tih 1,2 kilometra trenutno jedini otvoreni dio, dok je ostatak zatvoren zbog sigurnosnih razloga i radova.

