Među 29 dragulja europske prirode našao se jedan hrvatski: Pogledajte tu ljepotu!

Od nepreglednih ledenih prostranstava Islanda na sjeveru pa sve do dramatičnih vulkanskih krajolika Kanarskih otoka na jugu, europski kontinent krije neke od najspektakularnijih i najraznolikijih nacionalnih parkova na cijelome svijetu.

Ova strogo zaštićena područja predstavljaju mnogo više od običnih utočišta za rijetke, ugrožene biljne i životinjske vrste; ona su istinska svetišta prirode u kojima se suvremeni čovjek može ponovno povezati s izvornim elementima, pronaći prijeko potrebni unutarnji mir i upustiti se u nezaboravne avanture koje se pamte cijeli život.

Bilo da vas privlače surovi planinski vrhunci, tirkizna jezera ili drevne šume, raznolikost europske flore i faune ostavit će vas bez daha. Ako ste u potrazi za svježom inspiracijom za svoje sljedeće putovanje i želite istražiti najljepše kutke našeg kontinenta, vodimo vas na detaljno putovanje kroz 29 dragulja europske prirode koji svojom ljepotom i grandioznošću uistinu oduzimaju dah, a među njima se, prema svjetskim medijima, našao i jedan hrvatski.