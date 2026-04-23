Dan koji će vam napuniti baterije: Grad gusara, prirodnih ljepota i adrenalinskih avantura

Smješten na mjestu gdje se smaragdna rijeka Cetina ulijeva u Jadransko more, Omiš je grad koji nudi jedinstvenu kombinaciju povijesti, prirodnih ljepota i adrenalinskih avantura.

Nekadašnje utočište neustrašivih gusara, danas je ovaj dalmatinski biser nezaobilazna postaja za sve željne aktivnog odmora i spektakularnih prizora. Bilo da dolazite iz Splita, Makarske ili nekog drugog obližnjeg grada, Omiš je idealna destinacija za nezaboravan jednodnevni izlet.

Planiranje puta: Kako doći i gdje parkirati

Omiš je zahvaljujući svom položaju uz Jadransku magistralu izvrsno povezan. Od Splita je udaljen svega 25 kilometara, što je otprilike pola sata do 45 minuta vožnje, ovisno o ljetnim gužvama. Iz smjera Makarske trebat će vam oko 45 minuta za oko 38 kilometara.

Parking tijekom ljetne sezone može biti izazov, no postoji nekoliko opcija. U samom centru (Zona 1) cijena parkiranja ljeti iznosi oko 4,00 € po satu. Nešto povoljnija je Zona 2 na zapadnoj strani grada s cijenom od oko 1,50 € po satu. Mnogi posjetitelji koriste i besplatna parkirna mjesta koja se mogu pronaći uz cestu prema kanjonu, nakon drugog tunela iz smjera Splita. Važno je napomenuti da agencije koje organiziraju izlete poput raftinga ili ziplinea često osiguravaju vlastiti besplatni parking za goste.

Šetnja kroz povijest gusarskog grada

Srce Omiša čini njegov šarmantni stari grad, splet kamenih uličica i trgova koji odišu poviješću. Dok šećete pokraj crkve sv. Mihovila, lako je zamisliti vremena kada su ovi prolazi bili dom omiškim gusarima, koji su u 13. i 14. stoljeću vladali ovim dijelom Jadrana. Koristili su brze brodice sagite kako bi napadali trgovačke galije, a potom bi se vješto povlačili duboko u sigurni kanjon Cetine.

Iznad krovova starog grada uzdiže se tvrđava Mirabella (Peovica), nekadašnja gusarska osmatračnica. Uspon do nje je kratak, ali strm, a ulaznica stoji oko pet eura. Nagrada je spektakularan pogled na grad, ušće rijeke i otok Brač. Za one željne prave planinarske avanture, tu je tvrđava Fortica (Starigrad) na vrhu planine. Uspon traje otprilike sat vremena, no s tvrđave se pruža nezaboravan panoramski pogled na cijelu obalu, otoke i duboki kanjon Cetine, piše Our Wanders.

Avantura u srcu zaštićenog kanjona

Kanjon rijeke Cetine, zaštićen kao značajni krajobraz još od 1963. godine, nudi aktivnosti za svačiji ukus.

Za opuštajuće upoznavanje s kanjonom, idealan je izlet brodom do Radmanovih mlinica. Vožnja traje četrdesetak minuta u jednom smjeru, a cijene se kreću od 10 do 19 eura za odrasle. Radmanove mlinice su poznato izletište s restoranom koji nudi domaće specijalitete poput soparnika i svježe riječne ribe.

Za ljubitelje adrenalina, Omiš je pravi raj. Rafting na Cetini jedna je od najpopularnijih aktivnosti, prikladna za sve uzraste i bez potrebnog prethodnog iskustva. Tura traje tri do četiri sata, a cijena od oko 40 eura po osobi uključuje svu opremu i iskusnog vodiča. Za one najhrabrije, tu je zipline avantura koja se sastoji od osam čeličnih sajli razapetih preko kanjona. Spuštanje na visini do 150 metara iznad rijeke pruža nevjerojatan osjećaj slobode i pogled koji oduzima dah. Cijena ovog trosatnog iskustva kreće se od 65 do 90 eura. Ponuda uključuje i kanjoning, koji kombinira hodanje, plivanje i spuštanje užetom niz slapove, s cijenama od 50 do 70 eura.

Bez obzira na to tražite li miran odmor ili uzbudljivu avanturu, Omiš nudi sve. Njegova jedinstvena lokacija, bogata povijest i nevjerojatna priroda čine ga destinacijom koja se ne propušta i koja će vas sigurno pozvati da se vratite.

