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ZADRŽALI GA GRAĐANI /

Objavili detalje kaosa: Prijavili mladića koji je skakao po autima u Novom Zagrebu

Objavili detalje kaosa: Prijavili mladića koji je skakao po autima u Novom Zagrebu
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Foto: Screenshot RTL Danas

Rumunj je osumnjičen da je oštetio četiri automobila nakon što je skakao po haubama, poklopcima motora i krovovima

3.6.2026.
16:28
Tesa Katalinić
Screenshot RTL Danas
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Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad Rumunjem (27) koji je prošlog utorka skakao po automobilima na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića Gavrana.

Osumnjičen je zbog oštećenja automobila marke KIA u vlasništvu 47-godišnjaka, automobila marke BMW u vlasništvu 36-godišnjaka, automobila marke Audi u vlasništvu 28-godišnjaka te automobila marke Volkswagen u vlasništvu 31-godišnjaka.

Mladić je skakao po njihovim haubama i vjetrobranskim staklima i krovovima te im stvorio im udubljenja. 

Zadržali ga građani

Građani koji su se ondje zatekli bili su u šoku i odmah pozvali policiju, a do njihovog dolaska su ga zadržali na mjestu događaja.

Policajci su zbog opiranja mladića upotrijebili sredstva prisile, a pružena mu je i liječnička pomoć. Utvrđeno je da je lakše ozlijeđen, a nakon toga je prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu u kojoj je zadržan.

Nakon otpuštanja iz ustanove, muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu", priopćili su iz PU zagrebačke.

Pu ZagrebačkaOŠteĆen AutomobilRumunjZagreb
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