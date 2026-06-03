Pronađeno tijelo muškarca u raspadnutom stanju, oglasila se policija

Iz zagrebačke policije izvijestili su kako je na području Kostanjevca pronađeno tijelo muškarca.

"Jučer, 2. lipnja, oko 19.45 sati, u šumi na području Kostanjevca, pronađeno je tijelo zasad nepoznatog starijeg muškarca na kojem su nastupile opsežne truležne promjene.

Pregledom mjesta događaja nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela", stoji u priopćenju policije.

Nakon provedenog očevida, tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.