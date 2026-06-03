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SMRTNO STRADAO /

Detalji tragedije kod Plitvica: Vozač automobila napravio je kobnu grešku

Detalji tragedije kod Plitvica: Vozač automobila napravio je kobnu grešku
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Foto: Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

a dionici državne ceste broj 429 u Jezercu dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a jedna osoba je teško ozlijeđena

3.6.2026.
10:37
danas.hr
Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Iz PU ličko-senjske izvijestili su o okolonostima prometne nesreće koja se dogodila u utorak popodne kod Plitvičkih jezera, a u kojoj je poginuo motociklist.

"Jučer, 2. lipnja 2026. godine u 16,05 sati na dionici državne ceste broj 429 u Jezercu dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a jedna osoba je teško ozlijeđena

Nesreća se dogodila kada je 66-godišnji hrvatski državljanin upravljao osobnim automobilom krapinske registracijske oznake iz smjera Mukinja u smjeru Prijeboja gdje je u desnom zavoju prešao na suprotnu prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera i udario u motocikl krapinske registracijske oznake kojim je upravljao 36-godišnji hrvatski državljanin", stoji u priopćenju policije.

Na mjestu stradao

"Uslijed zadobivenih ozljeda na mjestu događaja smrtno je stradao 36-godišnji vozač motocikla, dok je 25-godišnja putnica teško ozlijeđena i prevezena je u KBC Rijeka.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 66-godišnjim vozačem osobnog automobila krapinske registracijske oznake zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće", navode iz policije.

PolicijaPlitvicePrometna NesrećaMotociklistPlitvička Jezera
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