Jedan čekićem i nožem, drugi bocom i pepeljarom! Objavljeni detalji krvave tučnjave u Šibeniku

Provedeno je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom i 26-godišnjakom, osumnjičenima za pokušaj teškog ozljeđivanja, izvijestili su iz PU šibensko-kninske.

"Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 24. svibnja, u poslijepodnevnim satima, ispred ugostiteljskog objekta u Šibeniku došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između osumnjičenih muškaraca, kojem je prethodila međusobna svađa putem mobilne aplikacije.

Znajući gdje se nalazi 26-godišnjak, osumnjičeni 24-godišnjak došao je ispred ugostiteljskog objekta noseći sa sobom građevinski čekić i nož. Po ulasku u unutrašnjost objekta, osumnjičeni 26-godišnjak bacio je staklenu bocu i pepeljaru prema 24-godišnjaku te ga pogodio u ruku", stoji u priopćenju policije.

Žestoka tučnjava ispred kafića

Policija navodi kako se sukob nastavio ispred ugostiteljskog objekta, pri čemu su si osumnjičeni međusobno zadali više udaraca.

"U trenutku kada se 26-godišnjak počeo udaljavati s mjesta događaja, 24-godišnjak je bacio građevinski čekić prema njemu i pogodio ga u predjelu leđa.

U Općoj bolnici u Šibeniku 24-godišnjaku su utvrđene lakše tjelesne ozljede. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku", piše policija.

Riječ je o muškarcima prema kojima je policija i prethodnih godina više puta postupala te ih kazneno prijavljivala.