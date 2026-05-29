Kobni trenutak u Šibeniku: Motociklist nije preživio sudar, uhićena vozačica

U prometnoj nesreći koja se dogodila na državnoj cesti D-58 u Šibeniku smrtno je stradao 38-godišnji motociklist, potvrdila je šibenska policija nakon dovršenog očevida.

Prema policijskim informacijama, očevidom je utvrđeno da je nesreću izazvala 44-godišnja vozačica osobnog automobila gospićkih registarskih oznaka.

Do nesreće je došlo kada je vozačica, krećući se automobilom, prilikom skretanja ulijevo prema pristupnom kolniku Ulice Put Bioca, propustila propustiti vozila iz suprotnog smjera koja su zadržavala smjer kretanja ravno.

Vozačica uhićena

Uslijed toga došlo do sudara stražnjeg bočnog dijela njezina vozila i prednjeg dijela motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 38-godišnji hrvatski državljanin.

Motociklist je, unatoč kočenju, zadobio teške ozljede od kojih je preminuo na mjestu nesreće. Tijelo preminulog bit će prevezeno na obdukciju radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Vozačica osobnog automobila uhićena je i privedena u službene prostorije policije.

Protiv 44-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, nakon čega će u zakonskom roku biti predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.