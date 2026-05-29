ZAVRŠIO OČEVID /

Kobni trenutak u Šibeniku: Motociklist nije preživio sudar, uhićena vozačica

Foto: Ilustracija Zeljko Lukunic/PIXSELL

Protiv 44-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće

29.5.2026.
12:27
danas.hr
U prometnoj nesreći koja se dogodila na državnoj cesti D-58 u Šibeniku smrtno je stradao 38-godišnji motociklist, potvrdila je šibenska policija nakon dovršenog očevida.

Prema policijskim informacijama, očevidom je utvrđeno da je nesreću izazvala 44-godišnja vozačica osobnog automobila gospićkih registarskih oznaka.

Do nesreće je došlo kada je vozačica, krećući se automobilom, prilikom skretanja ulijevo prema pristupnom kolniku Ulice Put Bioca, propustila propustiti vozila iz suprotnog smjera koja su zadržavala smjer kretanja ravno. 

Vozačica uhićena

Uslijed toga došlo do sudara stražnjeg bočnog dijela njezina vozila i prednjeg dijela motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 38-godišnji hrvatski državljanin.

Motociklist je, unatoč kočenju, zadobio teške ozljede od kojih je preminuo na mjestu nesreće. Tijelo preminulog bit će prevezeno na obdukciju radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Vozačica osobnog automobila uhićena je i privedena u službene prostorije policije.

Protiv 44-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, nakon čega će u zakonskom roku biti predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
