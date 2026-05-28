Sudar kod Gospića: Austrijanac motorolom prebrzo uletio u zavoj pa se zabio u Slovenca

Dva motociklista su teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu u Brušanima, izvijestili su iz PU ličko-senjske.

"Jučer, 27. svibnja 2026. godine u 10.40 sati na državnoj cesti broj 25, u mjestu Brušani dogodila se prometna nesreća s dvije teško ozlijeđene osobe.

Prometna nesreća se dogodila kada je 29-godišnji austrijski državljanin upravljao motociklom austrijske nacionalne oznake iz smjera Gospića u smjeru Karlobaga i ulaskom u desni zavoj uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom te je prešao u prometnu traku iz suprotnog smjera gdje je udario u motocikl slovenske nacionalne oznake kojim je upravljao 69-godišnji slovenski državljanin", javlja policija.

U prometnoj nesreći oba motociklista su teško ozlijeđena. 29-godišnjak je zadržan na liječenju u KBC Rijeka, dok je 69-godišnjak zadržan na liječenju u Općoj bolnici Gospić. Protiv 29-godišnjaka će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

Policija upozorava na greške motociklista

Iz policije su upozorili kako vozači motora, motocikala i mopeda najčešće griješe zbog neprilagođene i nedopuštene brzine, ali i zbog nenošenja propisane i homologirane zaštitne kacige ili njezina nepravilnog korištenja. Često se kreću površinama koje nisu namijenjene toj vrsti vozila, pritom precjenjujući vlastite vozačke sposobnosti i podcjenjujući opasnosti u prometu.

Posebno su istaknuli rizična pretjecanja i obilaženja kolona vozila po dijelu kolnika namijenjenom prometu iz suprotnog smjera, i to u situacijama kada takvi manevri nisu dopušteni prometnim znakovima ili su opasni zbog nailaska vozila iz suprotnog smjera. Problem predstavlja i vožnja s neupaljenim svjetlima tijekom dana, zbog čega su vozači motora i mopeda, koji su ionako manje uočljivi od drugih sudionika u prometu, još teže vidljivi.

Iz policije također upozoravaju na upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima, kao i na česte nedopuštene preinake na vozilima. Dodatni problem predstavljaju vozači koji upravljaju vozilima prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položene odgovarajuće kategorije, kao i uklanjanje blokade na mopedima.