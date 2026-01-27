Vidjeli ste šal ove boje uz cestu? Nikako ga nemojte ignorirati, evo što znači

Vozite se prema svojoj destinaciji, uživate u pogledu i koncentraciju vam prekine neobičan prizor - žuti šal na upravljaču motocikla.

Ako uočite ovakav prizor, znajte da on nije slučajan, već gotovo zaboravljen signal za pomoć koji se koristi još od pedesetih godina prošlog stoljeća kako bi vozači ukazali na kvar ili tehnički problem sa svojim vozilom.

Mnogi vozači danas ga neće prepoznati, no žuti šal se i danas smatra tihim pozivom u pomoć na rubu ceste, prenosi Fenix magazin.

Pozadina šala

Ako motociklist stane uz rub ceste, zahvaljujući šalu drugi će ga sudionici u prometu lakše uočiti, osobito po lošem vremenu ili u sumrak.

Savezna udruga motociklista ovaj znak također klasificira kao tihi poziv u pomoć, ali i simbolom solidarnosti pa bajkeri koji prođu i uoče šal, prepoznaju nevolju i ponude pomoć.

Časopis "Das Motorrad“ uveo je žuti šal 1956. godine kao vidljiv znak zajedništva. Glavni urednik Carl Hertweck predstavio je simbol u uvodniku pod naslovom "Jedan od nas“, opisujući ga kao jasno prepoznatljiv signal kojim se traži pomoć kod kvarova koje je teško samostalno otkloniti. Iz te akcije nastala je udruga "Žuti šal“, preteča današnje Savezne udruga motociklista.

Od 70-ih godina znak gubi na značenju, a danas samo pravi entuzijasti znaju što on predstavlja. Njemački autoklub (ADAC) danas bajkerima u slučaju kvara radije savjetuje nošenje reflektirajućeg prsluka i postavljanje trokuta, jer te signale svi sudionici u prometu prepoznaju odmah.

