FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBAVEZNO STANITE /

Vidjeli ste šal ove boje uz cestu? Nikako ga nemojte ignorirati, evo što znači

Vidjeli ste šal ove boje uz cestu? Nikako ga nemojte ignorirati, evo što znači
×
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Savezna udruga motociklista ovaj znak također klasificira kao tihi poziv u pomoć, ali i simbolom solidarnosti

27.1.2026.
8:12
Dunja Stanković
Emica Elvedji/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vozite se prema svojoj destinaciji, uživate u pogledu i koncentraciju vam prekine neobičan prizor - žuti šal na upravljaču motocikla. 

Ako uočite ovakav prizor, znajte da on nije slučajan, već gotovo zaboravljen signal za pomoć koji se koristi još od pedesetih godina prošlog stoljeća kako bi vozači ukazali na kvar ili tehnički problem sa svojim vozilom. 

Mnogi vozači danas ga neće prepoznati, no žuti šal se i danas smatra tihim pozivom u pomoć na rubu ceste, prenosi Fenix magazin. 

Pozadina šala

Ako motociklist stane uz rub ceste, zahvaljujući šalu drugi će ga sudionici u prometu lakše uočiti, osobito po lošem vremenu ili u sumrak. 

Savezna udruga motociklista ovaj znak također klasificira kao tihi poziv u pomoć, ali i simbolom solidarnosti pa bajkeri koji prođu i uoče šal, prepoznaju nevolju i ponude pomoć. 

Časopis "Das Motorrad“ uveo je žuti šal 1956. godine kao vidljiv znak zajedništva. Glavni urednik Carl Hertweck predstavio je simbol u uvodniku pod naslovom "Jedan od nas“, opisujući ga kao jasno prepoznatljiv signal kojim se traži pomoć kod kvarova koje je teško samostalno otkloniti. Iz te akcije nastala je udruga "Žuti šal“, preteča današnje Savezne udruga motociklista.

Od 70-ih godina znak gubi na značenju, a danas samo pravi entuzijasti znaju što on predstavlja. Njemački autoklub (ADAC) danas bajkerima u slučaju kvara radije savjetuje nošenje reflektirajućeg prsluka i postavljanje trokuta, jer te signale svi sudionici u prometu prepoznaju odmah.

POGLEDAJTE VIDEO: Najmanje 39 poginulih u stravičnom sudaru vlakova u Španjolskoj: 'Broj mrtvih nije konačan'

MotociklistiPrometPomoćKvaršal
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBAVEZNO STANITE /
Vidjeli ste šal ove boje uz cestu? Nikako ga nemojte ignorirati, evo što znači