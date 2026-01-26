Doznali smo što se dogodilo s najpoznatijim paketom u Hrvatskoj: 'Lociran je i na sigurnom'

Već 40 dana jedan paket s kalendarima putuje iz Sinja za Zagreb. I to nije jedini slučaj. Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić po još odgovora uputila se u Hrvatsku poštu i razgovarala s glasnogovornikom Hrvatske pošte Nikolom Barasom.

Jeste li locirali paket?

Paket je lociran, na sigurnom je. Stupili smo u kontakt s korisnikom i uručit ćemo mu paket u najkraćem mogućem roku.

Što se dogodilo?

Što se tiče samog paketa, paket je poslan iz Sinja 16. prosinca. Već isti dan je navečer došao u Zagreb. Sljedeći dan je bio spreman za dostavu. Poštar je bio na adresi, no s obzirom na to da na adresnici tog paketa nije bio naveden kontakt primatelja, poštar nije mogao stupiti s njim u kontakt. I po redovnoj proceduri taj paket je vraćen u Sinj. Druga stvar koja se dogodila je da na toj adresnici nije bio naveden ni broj pošiljatelja, tako da je paket do sada bio kod nas u sustavu.

Da nije bilo RTL-a, paket bi dalje putovao po Zemlji?

Neko od kolega bi već primijetio, ali kažem, radimo s ljudima i mnoštvom pošiljaka koje prolaze kroz ruke naših kolega. Netko od kolega bi primijetio, ali teško je stupiti u kontakt s korisnikom, pošiljateljem ili primateljem ako nemate ni e-mail ni kontakt broj. U svakom slučaju, ispričavamo se korisniku zbog situacije i paket će mu biti brzo uručen.

Ovo nije jedini slučaj, ima još mnogo takvih slučajeva. Ovdje su bili kalendari, ali u pitanju su ponekad doista važne stvari. Zašto nekad paket tako dugo putuje i što se dogodi?

Što se tiče samog prometa, prošle godine imali smo rast paketnog prometa od 20 posto u odnosu na rekordnu 2024. godinu. To znači da naših oko 2500 poštarica i poštara svaki mjesec uruče milijune pošiljaka na adrese diljem Hrvatske. Taj promet je posebno pojačan od sredine studenog pa skroz do kraja siječnja, sa završetkom zimskih online rasprodaja. Na tu količinu pošiljaka greške se, nažalost, mogu dogoditi, ali mi zaista radimo na svakom od tih slučajeva i cilj nam je da te greške budu svedene na minimum.

Problem je, recimo, kad ne dolaze računi. Kome se onda građanin može obratiti ako mu sjedne ovrha, a nije stigao račun?

Ako pošiljku niste dobili u propisanom roku ili imate prigovor na bilo koju drugu vrstu dostave, možete nam se javiti na nekoliko načina. Možete nam se javiti telefonom na 072 303 304, putem e-maila na kontakt.szk@posta.hr, putem mrežnog obrasca na našim internetskim stranicama ili u najbližem poštanskom uredu. Ono što je najvažnije je da nam se javite čim primijetite nekakvu poteškoću ili imate pitanje, jer kontakt je najbrži način da provjerimo situaciju na terenu i ispravimo nepravilnosti. Naravno da ćemo se javiti.