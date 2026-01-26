Robertov paket iz Sinja za Zagreb putuje 40 dana: 'Postoji šest stranica evidencije o putovanju pošiljke'

Nevjerojatna priča iz Hrvatske pošte. Već 40 dana jedan paket s kalendarima putuje iz Sinja za Zagreb. Na odredište još uvijek nije došao. A riječ je o brzoj usluzi Hrvatske pošte - paket 24.

U svijetu brzih usluga i očekivanja da će paketi stići u roku od 24 sata, priča Roberta Kučinaca iz Zagreba predstavlja pravu enigmu. Njegov paket, poslan iz Sinja, već 40 dana putuje bez dolaska na konačnu odredišnu adresu u Zagrebu.

"U poštanskom uredu dobio sam informaciju da postoje preko šest stranica evidencije o putovanju pošiljke. Stigla je do Zagreba, zatim je vraćena u Split, pa opet do Zagreba, ponekad prema Zadru. Paket stalno kruži Hrvatskom", izjavio je Robert Kučinac, dodajući kako ni službenici pošte nemaju konkretno objašnjenje zašto paket ne ostaje u Zagrebu.

Usprkos njegovim čestim posjetama poštanskom uredu, Robert još uvijek izlazi bez željenog paketa, ali uvijek s novim datumima njegovog kretanja. Zadnje informacije govore da je 23. siječnja otpremljen iz Zagreba za Split, a 26. siječnja stigao u Split, te se sada ponovo vraća u Zagreb.

Robert nije jedini s ovakvim iskustvom. Prigovori na rad Hrvatske Pošte učestalo pristižu u potrošačke udruge, s brojnim žalbama na sporost i gubitak paketa. Josip Kelemen, predsjednik platforme "Halo Inspektore", napominje i problem oštećivanja paketa. “Hrvatska Pošta obično prebacuje krivnju, tvrdeći da odgovornost leži na dobavljačima ili da paketi nisu bili pravilno zapakirani", objašnjava Kelemen.

U situacijama kada paketi kasne, odvjetnica Dijana Kladar savjetuje kupcima da traže naknadu od dostavljača ili trgovca. "Put do dobivanja naknade nije težak. Ako vas odbiju, možete se obratiti HAKOM-u", ističe Kladar.

Za Kučinaca, predmetno putovanje paketa nosi dodatni teret jer su u njemu bili kalendari, a kalendari imaju smisao i vrijednost samo ako stignu na vrijeme. "Nije to neka novčana vrijednost, ali kalendari namijenjeni članovima trebali su biti dostupni od početka godine", objašnjava Robert, priznavši da je pomalo razočaran.

Dok se siječanj bliži kraju, ostaje nada da će kalendar ipak stići. Robert, kao i drugi slični njemu, još uvijek vjeruje i čeka – ako ne ovaj mjesec, onda barem prije nego godina završi. Ima još 11 mjeseci.