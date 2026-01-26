Europska komisija istražuje sustave za preporuke Groka i X-a: Muskove platforme pod velikim upitnikom

Europska komisija pokrenula je novu službenu istragu protiv platforme X na temelju Akta o digitalnim uslugama (Digital Services Act – DSA). Istodobno je Komisija proširila svoju postojeću istragu pokrenutu u prosincu 2023. o tome poštuje li X obveze u vezi s upravljanjem rizicima svojih sustava za preporučivanje sadržaja, izvijestili su iz Predstavništva EK u Hrvatskoj.

Nova istraga procijenit će je li tvrtka na odgovarajući način procijenila i ublažila rizike povezane s uvođenjem funkcionalnosti Groka u X u Europskoj uniji. To uključuje rizike povezane sa širenjem nezakonitog sadržaja u EU, poput manipuliranih seksualno eksplicitnih slika, uključujući sadržaj koji može predstavljati materijal seksualnog zlostavljanja djece.

Čini se da su se ti rizici već ostvarili, izlažući građane u EU ozbiljnoj šteti. U tom kontekstu Komisija će dodatno istražiti poštuje li X svoje obveze prema DSA-u da:

pažljivo procjenjuje i ublažava sustavne rizike, uključujući širenje nezakonitog sadržaja, negativne učinke povezane s rodno uvjetovanim nasiljem te ozbiljne negativne posljedice za fizičko i mentalno zdravlje koje proizlaze iz uvođenja funkcionalnosti Groka na platformu

provede i dostavi Komisiji ad hoc izvješće o procjeni rizika za funkcionalnosti Groka u usluzi X, koje imaju kritičan utjecaj na profil rizika platforme X, prije njihove primjene

"Seksualni deepfakeovi žena i djece predstavljaju nasilan i neprihvatljiv oblik ponižavanja. Ovom istragom utvrdit ćemo je li X ispunio svoje zakonske obveze prema DSA-u ili je prava europskih građana — uključujući žene i djecu — tretirao kao kolateralnu štetu svoje usluge", kazala je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

X i Grok pod upitnikom

Zasebno, Komisija je proširila svoju postojeću službenu proceduru pokrenutu protiv X-a u prosincu 2023. kako bi utvrdila je li X na odgovarajući način procijenio i ublažio sve sustavne rizike, kako su definirani u DSA-u, povezane sa svojim sustavima za preporučivanje sadržaja, uključujući učinak nedavno najavljenog prelaska na sustav preporučivanja temeljen na Groku.

Ako se utvrdi, ti bi propusti predstavljali povrede članaka 34. stavaka 1. i 2., 35. stavka 1. i 42. stavka 2. DSA-a. Komisija će sada provesti temeljitu istragu kao prioritet. Otvaranje službenog postupka ne prejudicira njegov ishod.

U pripremi ove istrage Komisija je blisko surađivala s irskim tijelom Coimisiún na Meán, nacionalnim koordinatorom za digitalne usluge. Nadalje, Coimisiún na Meán bit će uključen u ovu istragu, sukladno članku 66. stavku 3., kao nacionalni koordinator za digitalne usluge u državi članici u kojoj je X osnovan u EU.

Sljedeći koraci

Komisija će nastaviti prikupljati dokaze, primjerice slanjem dodatnih zahtjeva za informacijama, provođenjem intervjua ili inspekcija, te može izreći privremene mjere u slučaju izostanka značajnih prilagodbi usluge X.

Otvaranje službenog postupka daje Komisiji ovlasti za daljnje provedbene korake, uključujući donošenje odluke o neusklađenosti. Komisija također može prihvatiti svaku obvezu koju X ponudi kako bi otklonio pitanja koja su predmet postupka.

Otvaranje službenog postupka oslobađa koordinatore za digitalne usluge ili druga nadležna tijela država članica EU-a njihovih ovlasti za nadzor i provedbu DSA-a u odnosu na sumnjive povrede.

Pozadina

Grok je alat umjetne inteligencije koji je razvio pružatelj platforme X. Od 2024. X je uveo Grok na svoju platformu na različite načine. Ta primjena, među ostalim, korisnicima omogućuje generiranje teksta i slika te pružanje kontekstualnih informacija uz objave korisnika.

Kao platforma označena kao vrlo velika internetska platforma (VLOP) prema DSA-u, X ima obvezu procijeniti i ublažiti sve potencijalne sustavne rizike povezane sa svojim uslugama u EU. Ti rizici uključuju širenje nezakonitog sadržaja i moguće prijetnje temeljnim pravima, uključujući prava maloljetnika, koje predstavljaju platforma i njezine funkcionalnosti.

Ova istraga nadopunjuje i proširuje istragu pokrenutu 18. prosinca 2023., koja se usredotočuje na funkcioniranje X-ova mehanizma za prijavu i postupanje, njegove mjere za suzbijanje nezakonitog sadržaja, poput terorističkog materijala u EU, te rizike povezane s njegovim sustavima za preporučivanje sadržaja.

Ti su postupci obuhvaćali i uporabu obmanjujućeg dizajna, nedostatak transparentnosti oglašavanja i nedostatan pristup podacima za istraživače, zbog čega je Komisija 5. prosinca 2025. donijela odluku o neusklađenosti i izrekla X-u novčanu kaznu od 120 milijuna eura. Dana 19. rujna Komisija je poslala X-u zahtjev za informacijama vezan uz Grok, uključujući i pitanja o antisemitskom sadržaju koji je generirao račun @grok sredinom 2025. godine.

Pomoć i podrška dostupni su na nacionalnoj razini osobama koje su negativno pogođene slikama generiranim umjetnom inteligencijom, uključujući materijale seksualnog zlostavljanja djece ili intimne slike bez pristanka. Prema DSA-u, građani imaju pravo podnijeti pritužbu zbog povrede DSA-a koordinatoru za digitalne usluge svoje države članice.

