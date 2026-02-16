Dabro zbunio Macana: 'Kakvi su to prijatelji koji ga stalno snimaju pa puštaju van snimke?'

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata" – tako je nježno ustaškom zločincu Anti Paveliću nekidan tepao nekadašnji potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede. Josip Dabro već se proslavio snimkama na kojima puca iz pištolja tijekom vožnje i kalašnjikovom u šlapama, a postoji i jedna na kojoj oružje daje maloljetniku. Zbog nove snimke DORH pokreće izvide, a on poručuje: "Na svom ću šoru pjevati što mi se pjeva". Da stvar bude gora, 24sata večeras otkriva da su s njim bili i policajci.

'Bar znamo na čemu smo'

"Mislim, ono... degutantno. Ne znam više što reći, ali bar znamo na čemu smo, da znamo tko je tko u ovoj političkoj areni", kaže komunikacijski stručnjak Maro Alavanja. "Dakle, morate imati imalo pameti da kažete – ovo ne radite javno. Na svom šoru ili bilo gdje, jednostavno se odlučiš da se to ne radi", dodaje komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Ali krenimo redom: dojurio je na motoru u Vladu, a odjurio iz nje nakon 247 dana. Zapucao je iz auta pištoljem prema šumi, ali je i u državnu tvrtku Hrvatske šume "zapucao" optužbama za kriminal – nakon čega je USKOK pokrenuo istragu protiv vodećih ljudi te tvrtke. U međuvremenu je stigla i nova, kultna snimka s kalašnjikovom i šlapama, a potom je i uhićen pod optužbom da je svom maloljetnom sinu dao oružje.

'Nisi moralno OK za ministra, ali jesi za Sabor'

U Saboru, cijelo to vrijeme, i dalje uredno drži većinu.

"S druge strane, uvijek imate dovoljno 'žetona' i onih koji bi željeli uskočiti na mjesto DP-a. Prva ideja mi je bila da su možda upravo oni koji žele uskočiti na mjesto DP-a plasirali tu snimku", ističe Macan.

Na pitanje je li ovdje riječ o specifičnom bećarskom mentalitetu, Alavanja povlači jasnu crtu: "Mislim da i bećari znaju gdje je granica pristojnog ponašanja. Ja tu imam drugi problem: znači, nisi OK moralno da budeš ministar, ali je skroz OK da budeš saborski zastupnik? Meni su te dvostruke konotacije zapravo problematične".

Ustvari, kad se podvuče crta, Dabro ima više viralnih snimki nego najjači hrvatski influenseri – a treba se zapitati i kakvi su to prijatelji oko njega. "Kakvi su to prijatelji koji ga stalno snimaju pa puštaju snimke van?", pita se Macan te kroz smijeh dodaje parafrazu starog hita: "Kada pjevam, partija mi sudi".

Osudili su ovo pjevanje svi, pa i partneri iz HSLS-a, ali premijer Andrej Plenković nagađanja o pucanju koalicije u ponedjeljak je odbacio. Kaže, naći će se rješenja koja će omogućiti nesmetano funkcioniranje većine. I to mu vjerujemo. Uvijek se nađu.