Ovo su najbolji mladi igrači u regiji: Čak šestorica iz HNL

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je ljestvicu najboljih nogometaša do 23 godine u regiji koja uključuje Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju. Među deset najboljih igrača čak ih šest igra u SuperSport HNL-u, ali samo troje od njih su hrvatski igrači.

Tako su se među najboljim igračima do 23 godine u regiji našli Dinamov produkt La Masije Sergi Domínguez, koji je odabran za najboljeg igrača do 23 godine, Hajdukovi Luka Hodak i Iker Almena na četvrtom i petom mjestu, a svoje mjesto je našao i igrač Slaven Belupa. Naime, iako je Jagušić otišao iz Hrvatske, CIES smatra da Slaven i dalje ima svog asa u rukavu, pa je tako Filip Krušelj stavljen na sedmo mjesto. Tu je još i Šimun Hrgović, a na deseto mjesto smjestio se Matteo Pérez Vinlöf.

Najboljih deset mladih igrača u regiji:

1. Sergi Domínguez (Dinamo)

2. Nikola Stanković (Crvena zvezda)

3. Nemanja Trifunović (Partizan)

4. Luka Hodak (Hajduk)

5. Iker Almena (Hajduk)

6. Milan Roganović (Partizan)

7. Filip Krušelj (Slaven Belupo)

8. Atemijus Tutyškinas (Celje)

9. Šimun Hrgović (Hajduk)

10. Matteo Perez Vinlof (Dinamo)

POGLEDAJTE VIDEO: Mateša: 'Vjerujem da imamo potencijala za osvajanje medalje na ZOI-ju'