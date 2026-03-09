Pogledajte kaos nakon zadnjeg zvižduka: Letjele šake, Hulk u središtu tučnjave

Cruzeiro je nakon šest godina ponovno prvak brazilske savezne države Minas Gerais. U finalu na Mineirãu minimalno je svladao velikog rivala Atlético Mineiro (1:0), a pobjedu je donio pogodak Kaia Jorgea. Nebeskoplavi su tako stigli do 39. naslova i zaustavili pokušaj Atlética da osvoji sedmu uzastopnu titulu.

Veliko slavlje ipak je zasjenio kaos koji je izbio nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Ubrzo je na travnjaku izbila masovna tučnjava u kojoj su sudjelovali igrači obje momčadi, a intervenirati su morali zaštitari i policija. Utakmica je bila posebna i po povratku gostujućih navijača na tribine Mineirãa prvi put od 2022., pri čemu je svaki klub dobio polovicu ulaznica.

🚨🚨 | 𝐍𝐄𝐖: Total Chaos in Brazil as a full-blown WAR broke out between the players of Cruzeiro Esporte Clube and Clube Atlético Mineiro today. 😳pic.twitter.com/2otVOmzRih — MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) March 9, 2026

Sve je započelo nakon sudara Christiana i vratara Eversona u kaznenom prostoru Atlética. Golman je burno reagirao, gurnuo protivnika i oborio ga na travnjak, što je potaknulo opći metež. U naguravanju su sudjelovali gotovo svi igrači, a letjeli su i udarci. Lucas Romero pogodio je Eversona, Christian je udario Lyanca, dok se u sukob uključio i Hulk.

Sudac Matheus Candançan zbog kaotične situacije zatražio je zaštitu policije te je, nakon što se strasti donekle smirile, označio kraj utakmice, bez pokazivanja crvenih kartona na terenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka se opraštaju od titule, ali poručuju: 'Riba smrdi od glave'