Sve je eksplodiralo /

Pogledajte kaos nakon zadnjeg zvižduka: Letjele šake, Hulk u središtu tučnjave

Pogledajte kaos nakon zadnjeg zvižduka: Letjele šake, Hulk u središtu tučnjave
Foto: Evandro Oliveira/imago sportfotodienst/Profimedia

Sudac Matheus Candançan zbog kaotične situacije zatražio je zaštitu policije

9.3.2026.
10:25
Sportski.net
Evandro Oliveira/imago sportfotodienst/Profimedia
Cruzeiro je nakon šest godina ponovno prvak brazilske savezne države Minas Gerais. U finalu na Mineirãu minimalno je svladao velikog rivala Atlético Mineiro (1:0), a pobjedu je donio pogodak Kaia Jorgea. Nebeskoplavi su tako stigli do 39. naslova i zaustavili pokušaj Atlética da osvoji sedmu uzastopnu titulu.

Veliko slavlje ipak je zasjenio kaos koji je izbio nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Ubrzo je na travnjaku izbila masovna tučnjava u kojoj su sudjelovali igrači obje momčadi, a intervenirati su morali zaštitari i policija. Utakmica je bila posebna i po povratku gostujućih navijača na tribine Mineirãa prvi put od 2022., pri čemu je svaki klub dobio polovicu ulaznica.

 

 

Sve je započelo nakon sudara Christiana i vratara Eversona u kaznenom prostoru Atlética. Golman je burno reagirao, gurnuo protivnika i oborio ga na travnjak, što je potaknulo opći metež. U naguravanju su sudjelovali gotovo svi igrači, a letjeli su i udarci. Lucas Romero pogodio je Eversona, Christian je udario Lyanca, dok se u sukob uključio i Hulk.

Sudac Matheus Candançan zbog kaotične situacije zatražio je zaštitu policije te je, nakon što se strasti donekle smirile, označio kraj utakmice, bez pokazivanja crvenih kartona na terenu.

Cruzeiro Atletico Mineiro Tučnjava
