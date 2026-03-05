Pogledajte žestoku tučnjavu košarkašica, sutkinja ostala ležati na tlu

Nesvakidašnji prizori iz američke ženske košarke. U utakmici turnira Sun Belt između South Alabama Jaguarsa i Coastal Carolina Chanticlersa izbila je žestoka tučnjava.

Tučnjava je izbila nešto više od pet minuta prije kraja četvrte četvrtine, a sutkinja je nehotice dobila najozbiljniji udarac. Ostala je ležati na terenu u vidljivoj nelagodi nekoliko trenutaka dok joj je medicinsko osoblje pružalo pomoć.

Sukob je započeo nakon što su Hueston iz Coastal Caroline i Cordasia Harris iz South Alabame razmijenile teške riječi pod košem. Situacija je eskalirala kada je Hueston, čini se, udarila Harris, što je navelo trenere i igrače obje momčadi da potrče na teren.

Drugi sudac utakmice dosudio je dvostruki tehnički prekršaj, što je dovelo do osam isključenja, većinom iz sastava Južne Alabame.

