FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LETE ŠAKE /

Pogledajte žestoku tučnjavu košarkašica, sutkinja ostala ležati na tlu

Pogledajte žestoku tučnjavu košarkašica, sutkinja ostala ležati na tlu
×
Foto: Screenshot/YouTube/ESPN

Tučnjava je izbila nešto više od pet minuta prije kraja četvrte četvrtine

5.3.2026.
9:06
Sportski.net
Screenshot/YouTube/ESPN
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nesvakidašnji prizori iz američke ženske košarke. U utakmici turnira Sun Belt između South Alabama Jaguarsa i Coastal Carolina Chanticlersa izbila je žestoka tučnjava. 

Tučnjava je izbila nešto više od pet minuta prije kraja četvrte četvrtine, a sutkinja je nehotice dobila najozbiljniji udarac. Ostala je ležati na terenu u vidljivoj nelagodi nekoliko trenutaka dok joj je medicinsko osoblje pružalo pomoć.

Sukob je započeo nakon što su Hueston iz Coastal Caroline i Cordasia Harris iz South Alabame razmijenile teške riječi pod košem. Situacija je eskalirala kada je Hueston, čini se, udarila Harris, što je navelo trenere i igrače obje momčadi da potrče na teren.

Drugi sudac utakmice dosudio je dvostruki tehnički prekršaj, što je dovelo do osam isključenja, većinom iz sastava Južne Alabame.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama uoči starta sezone: FIA razmatra otkazivanje utrka, kalendar Formule 1 pod upitnikom

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx