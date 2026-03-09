Dalić u podne objavljuje popis: Ovi bi se igrači mogli naći na njemu

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić danas u podne će objaviti popis igrača za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila koje će se igrati 27. ožujka i 1. travnja u Orlandu.

Oni su gotovo sigurni

Iako se mnogo toga već zna, ima tu dosta nedoumica. Tako bi se na vratarskoj poziciji standardno trebali naći Dominik Livaković i Dominik Kotarski, ali i Ivor Pandur, koji već dvije sezone fenomenalno brani u Hull Cityju.

Među obrambenima nema ozlijeđenog Joška Gvardiola, na čije bi mjesto trebao Domagoj Bradarić. Osim njega, tu će biti i Josip Stanišić, a očekuje se da će stoperi biti Josip Šutalo, Duje Čaleta-Car, Martin Pongračić i Luka Vušković, koji je "završio" s mladom reprezentacijom. Pozivu se nadaju i Ivan Smolčić, koji odlično igra u Comu, te Martin Erlić, koji je standardan u Danskoj.

Među veznjacima bi se trebali naći Luka Modrić, Petar Sučić, Kristijan Jakić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Toni Fruk i Martin Baturina, dok se pozivu nadaju i Luka Sučić i Lovro Majer. Postoje indikacije da bi se na (pret)pozivu mogao naći i Luka Stojković, koji je sjajno krenuo u drugi dio sezone, ali ne i Adriano Jagušić, koji ne dobiva minutažu u Grčkoj.

Među napadačima su sigurni Marco Pašalić, Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Ante Budimir, a za mjesto se bore i Dion Drena Beljo, Igor Matanović, Petar Musa i Franjo Ivanović.

Ima nade

Od drugih igrača koji bi se mogli naći na (pret)pozivu tu su Borna Sosa, Nikola Moro i Mislav Oršić, ali ne bi trebalo čuditi ako Dalić pozove Josipa Juranovića, koji se oporavio od ozljede, ili Matea Kovačića, koji je u trenažnom procesu. Pozivu se vjerojatno nada i Sandro Kulenović, koji igra u Torinu, ali i Moris Valinčić, koji je prije ozljede bio na pretpozivu.

Tu je i Franko Kovačević koji je nastavio s dobrom formom nakon transfera u Mađarsku, koji je i vreban od tamošnjeg saveza... Dakle izbornik je na "sto (slatkih) muka".

Foto: Boris Kovacev/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia

OČEKIVANI POZIV:

Vratari: Livaković, Kotarski, Pandur

Obrana: Stanišić, Bradarić, Vušković, Šutalo, Čaleta-Car, Pongračić, Smolčić

Veza: Modrić, P. Sučić, Mario Pašalić, Jakić, Fruk, Vlašić, Baturina

Napad: Kramarić, Budimir, Marco Pašalić, Perišić, Musa

OČEKIVANI PRETPOZIVI:

Vratari: Letica

Obrana: Erlić, Sosa, Juranović

Veza: L. Sučić, Moro, Majer, Stojković

Napad: Ivanović, Beljo, Oršić