Utakmica na Poljudu odlučila utrku za naslov? Mercedes već izgleda nezaustavljivo, Milan hvata Inter

Pobjedom na Poljudu Dinamo pobjegao Hajduku na 10 bodova prednosti

Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk sa 3-1 (3-1) te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Sva četiri pogotka postignuta su u daleko sadržajnijem prvom poluvremenu. Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabrijela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2-0. Rokas Pukštas (29) je vratio Hajduk u igru, ali Mounsef Bakrar (38) je i prije odlaska na poluvrijeme vratio prednost od dva gola za goste.

Iako je Hajduku pobjeda bila potrebnija te je iza sebe imao podršku punog stadiona, splitski je sastav uspavano kranuo u dvoboj dok je Dinamo bio agresivan i koncentriran te je takav pristup donio instant rezultat.

U 7. minuti Zagrepčani su odlično kombinirali po desnoj strani svog napada, Valinčić je uposlio Bakrara koji je poslao prizemnu loptu na vrh kaznenog prostora gdje je natrčao Zajc i preciznim udarcem pogodio sam donji lijevi kut nemoćnog Silića.

Niti primljeni pogodak nije razbudio domaće. Štoviše, samo četiri minute potom Dinamo je nakon gužve koja se stvorila pred domaćim golom nakon kornera stigao do povećanja prednosti. Beljo se uspio zagraditi u kaznenom prostoru te je ostavio loptu za udarac Vidoviću sa 10-ak metara, a ovaj je naciljao donji desni kut i još jednom poslao domaće na centar.

Tek tada je i Hajduk stigao na susret. Prvi ozbiljniji pokušaj domaći su imali preko Rebića u 19. minuti, ali njegov je udarac pogodio Mišića u leđa. U 27. minuti pokušao je Skoko solo-akcijom, ali Dominguez je pravovremeno uklizao i odbio loptu u korner. Udarac iz kuta koji je uslijedio donio je promjenu rezultata, nakon što je inicijalni ubačaj Guillamona izbačen iz 16-erca, loptu je prihvatio Hrgović i ubacio na osam metara odakle je pucao Raci, lopta se odbila od vratnice, a najbrže je na odbijanac reagirao Pukštas i poslao loptu u mrežu.

Milimetri su dijelili Hajduk od poravnanja u 37. minuti, Pukštas je glavom pogodio vratnicu, a ovoga puta je Raci bio na odbijenoj lopti no s dva je metra promašio.

Kazna za taj promašaj uslijedila je odmah u sljedećoj akciji, Stojković je sjajnim okomitim proigravanjem iz ravnoteže izbacio čitavu domaću obranu, Bakrar je pravovremeno utrčao u prazan prostor te izbio sam pred Silića i mirno ga matirao.

Početkom nastavka Hajduk je pritisnuo Dinamo, prebacio igru na polovicu terena koja pripada gostima, ali nije stvorio niti jednu konkretnu priliku. S druge strane, Dinamo je u 60. imao veliku šansu nakon još jednog prekida povećati prednost, ali tri udarca Belje i dva Vidovića u razmaku od samo nekoliko sekundi zapeli su u bloku domaćih.

Potom se utakmica razvodnila, što zbog brojnih zamjena, što zbog velike bakljade navijača Dinama smještenih u jugozapadnom dijelu stadiona u 80. minuti. Zbog dima koji se nadvio nad travnjak nije se igralo više od pet minuta. Sporadične prijetnje dolazile su samo nakon prekida, ali rezultat se više nije mijenjao.

Vodeći Dinamo sada ima 57 bodova, 10 više od drugog Hajduka te je na najboljem putu ka osvajanju svog 26. naslova prvaka Hrvatske u 35. sezoni otkako se igra HNL.

VN Australije: Dominacija Mercedesa na otvorenju sezone

Vozač Mercedesa Britanac George Russell pobijedio je na prvoj utrci sezone Formule 1 u Australiji ispred svog momčadskog kolege Talijana Kimija Antonellija.

Dvojica vozača Mercedesa, koji su dominirali i u kvalifikacijama u subotu, ponovili su takav nastup i na nedjeljnoj utrci u Melbourneu i relativno uvjerljivo nadmašili dvojicu suparnika iz Ferrarija, Charlesa Leclerca koji je završio treći i sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona na četvrtom mjestu. Aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu u cilj je stigao peti, a bivši Max Verstappen (Red Bull) šesti nakon što je startao 20.

Mercedes se već čini kao momčad koju treba pobijediti u ovoj novoj sezoni, obilježenoj uvođenjem novih tehničkih propisa koji su revolucionirali automobile, posebno njihove motore, koji su sada 50 posto s unutarnjim izgaranjem i 50 posto električni. Iako su mnogi vozači izrazili oštre kritike novih automobila i sumnje u mogućnost pretjecanja, prva utrka bila je prilično spektakularna, s brojnim pretjecanjima, posebno na čelu utrke tijekom prvih krugova između Russella i Leclerca.

"Volim ovaj automobil, volim ovaj motor. Prošlo je puno vremena otkako ponovno imamo ovakav bolid", kazao je Englez Russell preko radija nakon svoje šeste pobjede u karijeri. Nakon posljednje velike promjene pravila 2014. godine, Mercedes je dominirao godinama. Do 2021. godine, tim je, s Hamiltonom za volanom, osam puta zaredom osvojio Svjetsko prvenstvo konstruktora. Međutim, od 2021. čekaju još jedan naslov, a razvoj ovog novog, gotovo 50-postotnog električnog pogonskog sklopa obećava velike stvari.

"Osjećaj je nevjerojatan, na startu je bila paklena borba. Znali smo da će biti izazovno, a kada sam se pojavio na startnoj liniji vidio sam da mi je baterija praktički prazna. Imao sam loš start i naravno nekoliko vrlo tijesnih borbi s Leclercom, tako da sam bio jako sretan kada sam prešao ciljnu liniju“, rekao je Russell.

Ferrari je isporučio očekivano munjevit start, Leclerc je preuzeo vodstvo s četvrtog mjesta, a zatim se nekoliko krugova borio s Russellom. Oba vozača su očito koristila dodatnu snagu baterije na različitim točkama staze, što je rezultiralo brojnim promjenama vodstva.

U 11. krugu Isack Hajar, u svojoj prvoj utrci kao Verstappenov timski kolega, zabio se u ogradu, a Russell i Antonelli koristili su naknadni virtualni sigurnosni automobil za promjenu guma, dok je Ferrari iznenađujuće zadržao oba vozača izvan staze. "Barem je jedan od nas trebao ući", kritizirao je Hamilton svoju momčad preko radija. Britanac je bio u pravu, njihove šanse za pobjedu nestale su jer je Ferrari morao napraviti zaustavljanja u boksu usred utrke, do kada su dva Mercedesa već smanjila razliku na novim gumama.

"Očekivali bismo da će barem pokriti s jednim vozačem u boksu", rekao je šef Mercedesovog tima Toto Wolff, a Leclerc je poslije izjavio: "Mislim da danas ionako ne bismo mogli pratiti Mercedes. Imali su malo više brzine od nas".

U drugoj polovici utrke, Mercedes je kontrolirao tempo, Russell i Antonelli su konstantno bili udaljeni oko šest sekundi, a na cilju je razlika bila nešto manje od tri sekunde.

"Ovo je najbolji početak sezone“, rekao je 19-godišnji Antonelli iako je nakratko pao na sedmo mjesto nakon lošeg starta. "Bila je to sjajna utrka. Električni način pretjecanja bio je vrlo snažan. Bilo je jako zabavno.“

Samo su Leclerc i, odmah iza njega, Hamilton, postigli slična vremena kruga kao Mercedes u završnim fazama, a konkurencija je već znatno zaostajala za dvije vodeće momčadi. Norris je završio 51 sekundu iza, Verstappen 54, a svi ostali vozači su prestignuti za jedan krug. Osam različitih momčadi plasiralo se među deset najboljih, osamnaestogodišnji novak Arvid Lindblad završio je osmi za drugu momčad Red Bulla, Racing Bullse, dok je Brazilac Gabriel Bortoleto također osvojio prve bodove za prvenstvo za novu momčad Audi.

Oscar Piastri doživio je veliko razočaranje, a lokalni junak izgubio je kontrolu nad svojim McLarenom na putu do startne ravnine, prilikom kruga zagrijavanja kada se zabio u barijere. Start utrke nije dolazio u obzir, a više od 100.000 navijača na stazi moralo je bez svog favorita.

Sljedeća utrka vozi se već idućeg vikenda u Šangaju.

Modrićev Milan se približio Interu na sedam bodova

Nogometaši Milana smanjili su zaostatak za Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na sedam bodova zahvaljujući minimalnoj 1-0 pobjedi u međusobnom susretu u 28. kolu.

Gol koji je zadržao kakvu-takvu neizvjesnost u borbi za naslov prvaka postigao je lijevi bek Estupinan u 35. minuti nakon odličnog proigravanja Fofane.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.

Inter je i dalje u odličnoj poziciji, vodeći je na ljestvici sa 67 bodova, dok je drugi Milan na 60.

Pobjeda McGratha u Kranjskoj Gori, Hrvati podbacili

Norvežanin Atle ⁠Lie ​McGrath pobjednik je predzadnjeg slaloma sezone Svjetskog kupa u slovenskoj Kranjskoj Gori, na kojem je Samuel Kolega bio 18., a Filip Zubčić 25.

Kolega je zauzimao 17. mjesto u prvoj vožnji, a u drugom laufu je završio kao 18. s 0.96 sekundi zaostatka za vodećim, dok mu je to bilo dovoljno da uđe na završni slalom sezone u Hafjellu.

Zubčić je prvu vožnju okončao kao 26, a nakraju je bio jedno mjesto bolje plasiran sa 1.37 sekundi sporijim vremenom.

Istok Rodeš je zaostao 2.87 sekundi i zamalo ostao bez druge vožnje na 36. mjestu, a četvrti hrvatski predstavnik Tvrtko Ljutić bio je 50. s zaostatkom od 3.85 sekundi.

Na stazi Podkoren, odvijala se dramatična borba jer su visoke temperatura i meki snijeg itekako smanjili prednost vodećih iz prve vožnje.

McGrath je uspio pobijediti s vremenom 1:38.85 minuta. Samo stotinku sporiji od njega bio je sunarodnjak Henrik Kristoffersen, a na trećem je mjestu, sa zaostakom od samo četiri stotinke za McGrathom, bio Brazilac Lucas Pinheiro Braathen.

Austrijanac Michael Matt zaostao je samo šest stotinki za pobjednikom, a bio je tek četvrti, dok je Nijemac Linus Strasser s devet stotinki završio na petom mjestu.

U poretku slaloma MGrath vodi s 41 bodom više od Braathena, dok Francuz Clement Noel zaostaje 77 bodova, Kolega je s novih 13 bodova stigao do ukupno 94 i kao 23. slalomaš ide na završnicu u Norvešku. Zubčić je 32. s 60 bodova.

Rukomet: Oslabljena Hrvatska na -20 u Francuskoj

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija doživjela je još jedan uvjerljiv poraz od Francuske u kvalifikacijama za ovogodišnje Europsko prvenstvo, a nakon 19-30 u Bjelovaru, Francuskinje se pred svojim navijačima u Metzu slavile s čak 34-14 (19-9).

Za razliku od dvoboja odigranog prije tri dana, u kojem je već u 23. minuti Francuska bila na +10 (5-15), izabranice Ivice Obrvana su držale rezultatski priključak do polovice prvog poluvremena, kad je njihov zaostatak još uvijek bio samo dva gola (8-6). No, u drugih 15 minuta prvog dijela Francuskinje su postigle 11 golova, a primile samo tri i došle do dvoznamenkaste zalihe (19-9) prije odlaska u svlačionicu.

Time je drugo poluvrijeme pretvoreno u puku formalnost, a prednost francuskih rukometašica je nastavila rasti te je u 44. minuti došla do tada najvećih +14 (25-11). Nažalost, hrvatske reprezentativke su potpuno potonule u zadnjih devet minuta utakmice, kad su Francuskinje serijom 6-0 došle do okruglih 20 golova razlike (34-14).

Po dva pogotka su za Hrvatsku u Metzu postigle Dejana Milosavljević, Andrea Šimara, Veronika Babara i Katja Vuković. Ivana Kapitanović je imala šest obrana.

Pobjednice su predvodile Lucie Granier i Lena Grandveau sa po šest golova svaka, a pet ih je postigla Sarah Bouktit. Hatadou Sako je obranila 11 od 22 šuta, a Camille Depuiset je imala četiri obrane (4/7).

Francuskinje su ovom pobjedom došle do osam bodova i time osigurale plasman na Europsko prvenstvo, na koje će se plasirati i drugoplasirana reprezentacija iz svake od šest skupina, a pridružit će im se i četiri najbolje trećeplasirane ekipe.

Hrvatska je s četiri boda na drugom mjestu te joj preostaje u posljednja dva nastupa potvrditi plasman na Euro protiv inferiornih reprezentacija Finske i Kosova.

Za mjesec dana (9. travnja, 17.30 sati) hrvatske rukometašice će gostovati u Finskoj i već pobjedom u tom dvoboju mogu osigurati plasman na Europsko prvenstvo. Tri dana poslije (12. travnja, 18 sati) će u Zagrebu ugostiti reprezentaciju Kosova u posljednjem kolu kvalifikacija.

Europsko prvenstvo će biti održano u prosincu (3. - 20.12.), a domaćini će biti Češka, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Turska. Osim repreentacija domaćina, izravan plasman su osigurale tri najbolje reprezentacije s prošlog Eura, Danska, Norveška i Mađarska.

Osim Francuske, mjesto na EP-u su kroz kvalifikacije uoči posljednja dva kola već osigurale i reprezentacije Nizozemske, Njemačke, Švedske i Španjolske.

