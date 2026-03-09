Nova utrka već je ovoga vikenda, a onda je veliko pitanje što će biti u travnju

ODLUKA USKORO /

Dok se vozači i momčadi Formule 1 već pripremaju za drugu utrku sezone - Veliku nagradu Kine, u zraku još uvijek visi pitanje - što je s utrkama u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji koje bi se trebale održati u travnju. Za sada je najvjerojatnije da će biti otkazane, a u tom slučaju sezona bi se mogla smanjiti s planirane 24 na 22 utrke

"Dio opreme već je ostao u Bahreinu nakon predsezonskih testiranja, jer timovi ondje ostavljaju dio tereta kako ga ne bi morali ponovno slati diljem svijeta. Ipak, morat će dopremiti bolide i još velik dio druge opreme, a već je planiran i transport tereta iz Kine nakon utrke ovog vikenda, što stvara dodatni vremenski pritisak. Prema informacijama koje imam, rok za odluku o tim utrkama vjerojatno je oko 20. ožujka", kazao je Alan Baldwin.