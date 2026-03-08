Je li Formula 1 postala nakaradna ili stvarno zabavna? Ne stišava se bura nakon prve utrke

Nakon prve utrke nove sezone Formule 1, Velike nagrade Australije, umjesto euforije, zavladala je podjela među vozačima i momčadima zbog novih pravila koja su stupila na snagu ove sezone i koja su jako promijenila to kako izgledaju utrke.

Nova pravila za 2026. predstavljaju jednu od najvećih tehničkih revolucija u povijesti sporta. U središtu promjena su pogonske jedinice, koje sada imaju omjer snage 50/50 između motora s unutarnjim izgaranjem i snažnijeg električnog motora. Bolidi su postali lakši i manji, a koriste i 100% održiva goriva. Ključna novost je i aktivna aerodinamika, koja omogućuje vozačima da mijenjaju postavke prednjeg i stražnjeg krila kako bi smanjili otpor zraka na ravnim dijelovima staze. Dosadašnji DRS sustav zamijenjen je "Manual Override" modom, koji vozaču na zahtjev daje dodatnu električnu snagu za napad ili obranu.

Dok su neki vozači pozitivno gledaju na promjene, ali neki drugi su nova pravila i način utrkivanja opisali kao "bolne", "opasne" i "potpuno umjetne".

Ugledni portal u svijetu utrkivanja The Race u svojoj analizi sažeo je glavne elemente oko kojih se "lome koplja".

The Race navodi da je "aktualni svjetski prvak Lando Norris bolide opisao kao 'najgore ikad', tvrdeći da je omjer snage 50/50 između električnog motora i motora s unutarnjim izgaranjem promašen."

The Race prenio je i kritike drugh vozača:

"Max Verstappen je novi stil utrkivanja nazvao 'kaosom' i 'anti-utrkivanjem', Esteban Ocon iskustvo 'bolnim' zbog neprestanog upravljanja energijom, a povratnik Sergio Pérez novu Formulu 1 'manje zabavnom' i 'previše umjetnom'."

Posebnu zabrinutost, kako ističe The Race, izazvala je sigurnost. Citiralo se Norrisovo upozorenje "na mogućnost teških nesreća zbog ogromnih razlika u brzini, koje mogu doseći i do 50 km/h kada jednom bolidu ponestane električne energije."

S druge strane, pobjednik utrke George Russell stao je u obranu novih pravila:

"Svi su brzi na kritikama. Trebamo dati pravilima priliku.", rekao je, a s njim se složio i Ferarrijev Charles Leclerc:

"Prije se sve svodilo na to tko će najkasnije kočiti. Sada iza svakog poteza stoji više strategije, jer svaka aktivacija 'boost' gumba ima svoju cijenu."

Jasno je što su ključni problemi - novo upravljanje energijom prisiljava vozače da na ravnini dižu nogu s gasa kako bi napunili bateriju, a to mnogi smatraju protivnim duhu Formule 1 jer su preticanja postala "umjetna" i ovise o tome koji vozač ima više sačuvane energije u bateriji. Zabrinjava i aktivna aerodinamika koja mijenja postavke bolida na ravnim dijelovima staze zbog svoje nepredvidivosti i mogućih opasnosti.

