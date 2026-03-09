FREEMAIL
'IZMIŠLJENE OPTUŽBE' /

Novinar osuđen na devet godina zatvora zbog izdaje: 'Jedini 'zločin' je što je radio svoj posao'

Novinar osuđen na devet godina zatvora zbog izdaje: 'Jedini 'zločin' je što je radio svoj posao'
Foto: Screenshot 'x'/HannaLiubakova

Pavel Dabravolski je već peti novinar koji je u posljednja dva tjedna završio iza rešetaka u Bjelorusiji

9.3.2026.
16:44
Andrea Vlašić
Screenshot 'x'/HannaLiubakova
Bjeloruski novinar Pavel Dabravolski osuđen je na devet godina zatvora zbog izdaje, objavili su aktivisti, dok vlasti nastavljaju snažan obračun s neovisnim medijima.

Kako navodi Bjeloruska udruga novinara, 36-godišnji novinar proglašen je krivim na zatvorenom suđenju pred Gradskim sudom u Minsku. Presudom je upućen u zatvor maksimalne sigurnosti. Dabravolski je radio za više domaćih i međunarodnih medija, a posljednjih godina za novinsku agenciju BelaPAN, koju su vlasti u međuvremenu proglasile "ekstremističkom organizacijom", piše ABC News.

On je već peti novinar koji je u posljednja dva tjedna završio iza rešetaka u Bjelorusiji.

'Izmišljene optužbe'

Predsjednik Aleksandar Lukašenko, koji vlada zemljom više od 30 godina, vlast održava uz snažan pritisak na oporbu i kritičare režima. Nakon predsjedničkih izbora 2020. godine, koje je oporba nazvala pokradenima, izbili su masovni prosvjedi diljem zemlje.

Tijekom obračuna s prosvjednicima uhićeno je više od 65 tisuća ljudi, a tisuće su pretučene. Nakon toga vlasti su zatvorile stotine neovisnih medija i nevladinih organizacija.

Oporbena čelnica u egzilu Svjatlana Tihanovska poručila je da je Dabravolski osuđen na temelju "izmišljenih optužbi".

"Njegov jedini 'zločin' bio je to što je radio svoj posao i izvještavao o prosvjedima nakon pokradenih izbora", rekla je.

Aktivisti upozoravaju da vlasti dodatno pojačavaju pritisak na novinare. Prema podacima Bjeloruske udruge novinara, u zemlji se trenutačno u zatvoru nalazi najmanje 28 novinara.

Iako je Lukašenko posljednjih mjeseci pustio na slobodu dio političkih zatvorenika u pokušaju popravljanja odnosa sa Zapadom, organizacije za ljudska prava tvrde da represija i dalje traje. Organizacija Viasna procjenjuje da je u bjeloruskim zatvorima trenutačno oko 1.140 političkih zatvorenika.

POGLEDAJTE VIDEO: Srđan Mlađan u sudnici: 'Polovica novinara bi jela sa mnom grah u Lepoglavi'

