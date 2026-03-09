Orban kao Plenković! Mađarski premijer objavio odluku: 'Moramo spriječiti ovo'

Mađarska vlada ponovno će ograničiti cijene goriva, objavio je premijer Viktor Orban u ponedjeljak na svojoj Facebook stranici. Odluka na snagu stupa u ponedjeljak u ponoć.

Istaknuo je kako je Vlada odlučila uvesti "zaštićene cijene" benzina i dizela zbog "iranskog rata i ukrajinske naftne blokade", zbog kojih su poskupljenja stigla i do Mađarske.

Prema tome, cijena benzina bit će 595 forinti, odnosno 1.51 euro, a za dizel će vozači morati izdvojiti 615 forinti (1.56 eura).

Orban je u video obraćanju kazao da Mađarska mora spriječiti porast cijena dizela i benzina do nepodnošljive razine, zbog čega je sazvao izvanrednu sjednicu vlade.

Divljaju cijene

Zaštićene cijene goriva vrijedit će samo za vozila s mađarskim registracijama, a osim privatnih osoba, vrijedit će i za poljoprivrednike i poduzetnike, prenosi portal Telex.hu.

Viktor Orbán prvi je put spomenuo mogućnost zamrzavanja cijena benzina u svom uobičajenom petkom ujutro na radiju prošli tjedan, kao odgovor na rastuće cijene goriva zbog zaustavljanja isporuka nafte u Hormuškom tjesnacu.

Cijene nafte naglo su porasle uslijed rata na Bliskom istoku te nemogućnosti prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac, kroz koji inače prođe 20 posto svjetskih zaliha nafte i prirodnog plina.

Posljednjih dana cijene benzina i dizela stalno rastu na mađarskim benzinskim postajama, a Središnji statistički ured (KSH) objavio je 6. ožujka svoje mjesečno izvješće o cijenama goriva za veljaču. Prema izvješću, prosječna cijena benzina od 95 oktana u Mađarskoj u veljači iznosila je 557 forinti (1,41 euro), što je 5 forinti niže od prosječne cijene od 562 forinte (1.43 eura) u susjednim zemljama. Prosječna mjesečna cijena dizela u Mađarskoj iznosila je 577 forinti (1.46 eura), što je također pet forinti niže od prosječne cijene u susjednim zemljama.

