FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CIJENE GORIVA KOD SUSJEDA /

Orban kao Plenković! Mađarski premijer objavio odluku: 'Moramo spriječiti ovo'

Orban kao Plenković! Mađarski premijer objavio odluku: 'Moramo spriječiti ovo'
×
Foto: Attila KISBENEDEK/AFP/Profimedia

Zaštićene cijene goriva vrijedit će samo za vozila s mađarskim registracijama

9.3.2026.
18:14
Dunja Stanković
Attila KISBENEDEK/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mađarska vlada ponovno će ograničiti cijene goriva, objavio je premijer Viktor Orban u ponedjeljak na svojoj Facebook stranici. Odluka na snagu stupa u ponedjeljak u ponoć.

Istaknuo je kako je Vlada odlučila uvesti "zaštićene cijene" benzina i dizela zbog "iranskog rata i ukrajinske naftne blokade", zbog kojih su poskupljenja stigla i do Mađarske. 

Prema tome, cijena benzina bit će 595 forinti, odnosno 1.51 euro, a za dizel će vozači morati izdvojiti 615 forinti (1.56 eura). 

Orban je u video obraćanju kazao da Mađarska mora spriječiti porast cijena dizela i benzina do nepodnošljive razine, zbog čega je sazvao izvanrednu sjednicu vlade. 

Divljaju cijene

Zaštićene cijene goriva vrijedit će samo za vozila s mađarskim registracijama, a osim privatnih osoba, vrijedit će i za poljoprivrednike i poduzetnike, prenosi portal Telex.hu. 

Viktor Orbán prvi je put spomenuo mogućnost zamrzavanja cijena benzina u svom uobičajenom petkom ujutro na radiju prošli tjedan, kao odgovor na rastuće cijene goriva zbog zaustavljanja isporuka nafte u Hormuškom tjesnacu. 

Cijene nafte naglo su porasle uslijed rata na Bliskom istoku te nemogućnosti prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac, kroz koji inače prođe 20 posto svjetskih zaliha nafte i prirodnog plina. 

Posljednjih dana cijene benzina i dizela stalno rastu na mađarskim benzinskim postajama, a Središnji statistički ured (KSH) objavio je 6. ožujka svoje mjesečno izvješće o cijenama goriva za veljaču. Prema izvješću, prosječna cijena benzina od 95 oktana u Mađarskoj u veljači iznosila je 557 forinti (1,41 euro), što je 5 forinti niže od prosječne cijene od 562 forinte (1.43 eura) u susjednim zemljama. Prosječna mjesečna cijena dizela u Mađarskoj iznosila je 577 forinti (1.46 eura), što je također pet forinti niže od prosječne cijene u susjednim zemljama.

POGLEDAJTE VIDEO: Skuplje gorivo, je li ovo rješenje za glavobolje vozača? 'Vozit ću se kao Kremenko' 

Cijene GorivaBliski IstokMađarskaViktor OrbanNove Cijene Goriva
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx