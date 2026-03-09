Sjećate li se koliko smo plaćali gorivo prije točno godinu dana? Mnoge bi ovo moglo iznenaditi

Andrej Plenković danas je na održanoj izvanrednoj sjednici Vlade otkrio da će ograničiti cijene goriva na benzinskim crpkama.

Ova ponovna regulacija cijena uvodi se nakon što su cijene nafte znatno porasle zbog napada SAD-a i Izraela na Iran.

Plenković se već pohvalio da bi bez Vladinih mjera benzin plaćali 1,55 eura po litri dok bi cijena dizela po litri iznosila 1,72 eura.

Cijene goriva od utorka 10. ožujka

No zbog mjera, vozače će od sutra na benzinskim crpkama dočekati sljedeće cijene:

Eurosuper 95: 1,50 eura po litri

Eurodizel: 1,55 eura po litri

Plavi dizel: 89 centi po litri

A ovo su bile dosadašnje cijene:

Eurosuper 95: 1,46 eura po litri

Eurodizel: 1,48 eura po litri

Plavi dizel: 80 centi po litri

Podsjetila nas je današnja sjednica na vremena iz ranijih godina. Svaka dva tjedna Vlada je objavljivala nove cijene goriva, ali sredinom srpnja prošle godine kako je RTL Danas tada doznao, odlučili su da neće produžiti uredbu o ograničenju cijena.

To je značilo da su tvrtke i kompanije mogle slobodno formirati cijene u skladu s tržištem.

Cijene goriva posljednji put prije ograničenja

Provjerili smo koliko su tada, krajem lipnja 2025. iznosile cijene goriva, taman dva tjedna prije nego ih je Vlada zadnji put ograničila:

Eurosuper 95: 1,45 eura po litri

Eurodizel: 1,38 eura po litri

Plavi dizel: 77 centi po litri

Cijene goriva prije točno godinu dana

Odlučili smo pogledati i koliko je vozače benzin i dizel stajao prije točno godinu dana, u ožujku 2025.:

Eurosuper 95: 1,46 eura po litri

Eurodizel: 1,39 eura po litri

Plavi dizel: 79 centi po litri

