Garcia si je zbog kontroverznog poteza prema Livaji zabio autogol: 'To se ne radi ako nemaš rezultat'

Nakon što je Dinamo u vječnom derbiju pobjedom od 3-1 u nedjelju na Poljudu pobjegao Hajduku na deset bodova prednosti, čini se da je prvenstvo Hrvatske odlučeno. Bivši igrač i trener Dinama, Nikola Jurčević, u razgovoru za RTL Danas i portal Net.hr analizira ključne trenutke derbija odigranog u 25. kolu SHNL-a, trenerske odluke koje su podigle prašinu i budućnost koja čeka dva najveća hrvatska kluba. Prema njegovom mišljenju, utrka za naslov prvaka praktički je gotova...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prvenstvo je riješeno, Hajduk se mora okrenuti budućnosti

Jurčević ne ostavlja puno prostora za nadu navijačima Hajduka. Iako smatra da je možda nezgodno reći da je sve gotovo, uvjerljiva prezentacija zagrebačkog kluba na Poljudu jasan je pokazatelj odnosa snaga.

"Možda je malo nezgodno reći da će Dinamo definitivno biti prvak, ali usudio bih se nakon ove pobjede na Poljudu 3-1 i uvjerljive prezentacije Dinama reći da je Dinamo sasvim sigurno stavio jednu, a možda i dvije ruke na pokal", izjavio je Jurčević, dodavši kako ne vidi način na koji bi Hajduk mogao nadoknaditi tako veliki zaostatak. Smatra da Dinamo posjeduje kvalitetu potrebnu da zadrži, pa čak i poveća prednost do kraja sezone.

"Ne vidim mogućnost da Hajduk tako lako stigne tako veliku prednost Dinama. Prije svega, Dinamo ima kvalitetu da zadrži, a možda i poveća prednost. Mislim da Hajduk ima puno veću kvalitetu nego što pokazuju njihovi rezultati u hrvatskom prvenstvu jer ako pogledamo samo napadački dio momčadi u kojem imaš jednog Livaju, Rebića, Šegu, Almenu, Pukštasa, plus u veznoj liniji igrače kao što je Pajaziti ili Krovinović ili ostali, misilim da za hrvatsku ligu Hajduk ima ekipu koja je mogla biti konkurentnija i bliža Dinamu u borbi za naslov prvaka, iako ponavljam još jedanput kako Dinamov kadar, pogotovo kroz iskustvo europskih utakmica, je definitivno najbolji u Hrvatskoj. Mislim da Hajduk se već polako mora okrenuti i gledati prema budućnosti, kako da za sljedeću sezonu napravi momčad koja će biti konkurentnija. To zaslužuje prije svega njihova publika koja u velikom broju dolazi na sve utakmice", naglasio je popularni Jura.

Garcíjina kocka s Livajom i Krovinovićem

Jedan od najkontroverznijih trenutaka derbija bila je odluka trenera Hajduka Gonzala Garcíje da na klupi ostavi dvojicu ključnih igrača, Marka Livaju i Filipa Krovinovića. Jurčević priznaje da ga je taj potez jako iznenadio, posebice u slučaju Livaje.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Sasvim sigurno me jako iznenadila ta odluka, pogotovo vezana za Livaju. Za Krovinovića je to više bila odluka jer je bilo dosta kritika za promašenu loptu u finišu utakmice protiv Rijeke, gdje su na kraju ispali, ali da se vratim na Livaju, za mene je to vrlo neobična odluka trenera. Livaja je sasvim sigurno igrač koji apsolutno ima najveću klasu u Hajdukovoj momčadi i već dugo vremena Garcija ga ne tretira kao standardnog igrača. Po meni, ukoliko se trener odluči na takav jedan potez, jednostavno mora pobjeđivati, mora biti u toj borbi za naslov prvaka. U suprotnom je sasvim sigurno da se pokazuje da je to bila jedna kriva odluka i da je Livaja igrač bez kojeg se Hajduk teško može vratiti stazama pobjeda", jasan je Jurčević.

Što se tiče samog Garcíje, Jurčević ga smatra kvalitetnim trenerom s jasnom idejom i principima igre od zadnje linije. Ipak, postavlja se pitanje ima li Hajduk igrački kadar za provedbu takvog agresivnog sustava? Tika - taka, ta igra od noge do noge koju Garcija forsira, a koju je svojedobno oplemenila i osmislila Barcelona pod vodstvom Pepa Guardiole, problematika Hajduka na krilnim bekovskim pozicijama jer mu bekovi stoje nisko, a ne idu visoko, Hajduk nema profil igrača za navedeno, a Garcija ne odstupa od svojih zamisli.

Mislim da se sasvim sigurno radi o jednom kvalitetnom treneru koji ima svoju ideju, koji ima neke svoje principe, koji teži igri od zadnje linije. I sad se vraćamo na to koliko Hajduk ima igračku kvalitetu da na takav jedan način može igrati. Rezultati govore sami za sebe: ispadanje iz Europe od Tirane, iz Kupa od Rijeke i sada poraz od Dinama gurnuli su Hajduk u sezonu bez trofeja, na sva tri fronta je Hajduk bez šansi da dođe do nekog trofeja. Ako Garciju gledamo i analiziramo ga po rezultatima, onda njegov mandat na klupi Hajduka ne možemo nazvati uspješnim. Ono što bi istaknuo kao jedan veliki plus je što Hajduk igra s velikim brojem mladih igrača. prosjek momčadi Hajduka je nekih 23 godine. Tu je pet do šest igrača koji su dobili veliku minutažu u prvenstvu. To je jedan dobitak za Hajduk i kapital za budućnost, ali što se tiče samih prezentacija Hajduka, mislim da je tu bilo previše onih utakmica koje bi smo nazvali toplo-hladno, tako ih je Hajduk odigrao. Nakon dvije - tri jako dobre utakmice slijedi opet jedan pad. Hajduk nije uspio doći do kontinuiteta".

Hoće li Gonzalo Garcia i sljedeće sezone voditi Hajduk, ako se uzme u obzir da Hajduk mijenja trenere nakon neuspjeha?

"Mislim da je dosadašnje iskustvo pokazalo da sve te silne promjene trenera nisu donijeli neki veliki dobitak Hajduku, bez obzira što u ovoj sezoni moždanije bilo sve sjajno što se tiče Hajduka i Hajdukove igre. Logično bi bilo da Garcija ostane trener Hajduka i u sljedećoj sezoni i da pokuša implementirati sve svoje ideje i da Hajduk sljedeće sezone napravi konkurentnu momčad za pravu borbu za naslov prvaka".

Dominantni Dinamo i Kovačević koji je ušutkao kritičare

S druge strane, Dinamova igra u derbiju ocijenjena je od strane Jurčevića kao dominantna i apsolutno zaslužena pobjeda. Jurčević ističe da je to bila prezentacija "Dinamove igračke klase" koja je, zahvaljujući iskustvu iz europskih utakmica, daleko ispred ostatka lige.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Kvaliteta Dinama u odnosu na Hajduk i ostatak HNL-a jako je izražena. Osim tih desetak minuta, Dinamo je apsolutno kontrolirao utakmicu i na kraju rutinski pobijedio. Dinamo je nakupio jako dobro iskustvo kroz Europu, tako nakon odlaska nekoliko igrala u zimskom prijelaznom roku i kad se malo prorijedio igrački kadar, vidi se da je i momčad dobila jednu drugu energiju kad su svi igrači zadovoljni i polako sjedaju stvari na svoje mjesto što se tiče Dinama. Dinamo je objektivno najjača momčad u Hrvatskoj, najveća individualna kvaliteta igrača i to vidimo i po tim zadnjim utakmicama i naravno po derbiju na Poljudu ", kaže Jurčević.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Posebno se osvrnuo na rad trenera Marija Kovačevića, koji je često bio na meti kritika. Prema Jurčeviću, Kovačević je pobjedom u Splitu i dosadašnjim rezultatima, kako smo Juri postavili pitanje, "začepio usta" kritičarima.

"To vam je tako. Dinamov trener je uvijek pod pritiskom, letvica je podignuta jako visoko i očekivanaj su visoka od strane navijača Dinama. Kovačevićev dosadašnji dio sezone možemo ocijeniti jednom vrlo dobrom ocjenom. Dinamo je prošao dalje u Europi pa ispao protiv Genka, protiv koga je imao šansu za prolaz. Dinamo ide dalje u Kupu i uvjerljivo drži prvo mjesto na tablici. Momčad se pronašla i jako se dobro razvija. Rekao bih da je Mario Kovačević plus, ali sudbina svih trenera Dinama je da se uvijek traži puno, uvijek se traži najviše. Za sad u ovom trenutku sve dobro funkcionira", zaključio je Nikola Jurčević.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Jurčević u Maksanovom korneru: 'Bio sam ljut što nisam bio na SP-u '98., a problemčić na Euru 2008. s dva poznata igrača inteligentno smo riješili'