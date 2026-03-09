Emotivni Dačić: 'Pet dana bez svijesti na rubu između života i smrti... Hvala mom bratu Aleksandru Vučiću'

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić prvi put se oglasio nakon teške bolesti poduljim postom na Instagramu. Dačić je hospitaliziran 25. veljače 2026. na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške obostrane upale pluća. Stanje mu se naglo pogoršalo te je bio intubiran i priključen na respirator. Liječnici su se borili za njegov život jer su situaciju dodatno komplicirale njegove kronične bolesti - dijabetes i problemi sa srcem. Tek je u nedjelju službeno potvrđeno da više nije životno ugrožen.

"Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam nakon tog strašnog dana 25. veljače. Vratio sam se u život! Još sam u bolnici, ali Konzilij koji je formirao ministar Lončar najavio mi je da ovih dana trebam otići i nastaviti liječenje kod kuće. Taj mračni dan jasno mi je pokazao što i tko bi trebali biti moji prioriteti. Dan kada sam zaspao na izlasku iz života, pet dana bez svijesti na rubu između života i smrti, i moje ponovno buđenje na dan kada se rodio moj pokojni otac Desimir, 2. ožujka.

Hvala svima koji su vjerovali, brinuli se i molili za mene. Neka vam se sve dobro vrati. Hvala divnim liječnicima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Sveučilišnog kliničkog centra. Hvala onima koji su bili uz mene, hvala onima koji nisu bili, jer su mi pomogli da shvatim da nisu ni zaslužili moju pažnju. Hvala mom bratu Aleksandru Vučiću, mojoj obitelji, prijateljima i stranačkim drugovima, državnim vlastima, crkvi i svima koji su molili Boga da me sačuva i zaštiti. Prije više od 15 godina, Kemal Monteno i ja smo zajedno otpjevali njegovu pjesmu, koju nikada nisam zamišljao da ću doživjeti. Vratio sam se, živote! Hvala svima koji su mi pomogli da ne budem osuđen, jer nema smrti bez sudnjeg dana. Hvala svima", napisao je Dačić.

