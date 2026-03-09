Bivši policajac pijan skrivio tragediju u kojoj je poginulo troje: Evo kakvu mu je kaznu izrekao sud

Nezaposleni policajac Matko Radić (44) iz Opuzena nepravomoćno je osuđen na osam godina zatvora zbog izazivanja teške prometne nesreće u kojoj su poginule tri osobe.

Presudu je donio Županijski sud u Dubrovniku, a bivšem policajcu izrečena je i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od pet godina nakon odsluženja kazne, piše Dubrovački dnevnik.

Nesreća se dogodila 9. studenog 2024. godine kada je Radić, vozeći Mitsubishi Outlander dubrovačkih registracija iz smjera Dubrovnika prema Splitu, iznenada prešao preko dvije pune uzdužne crte na kolničku traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera.

Prema nalazu suda, u tom je trenutku imao čak 1,7 promila alkohola u krvi i bio je, kako je utvrdio vještak, apsolutno nesposoban za sigurno upravljanje vozilom.

Sve se dogodilo na opasnoj nizbrdici i u zavoju gdje je brzina ograničena na 50 kilometara na sat. Nakon što je prešao u suprotnu traku, Radić je najprije udario u Chevrolet Orlando kojim je iz suprotnog smjera upravljao D.V. No tu nije bio kraj tragedije. Nedugo potom sudario se i s Fiatom Tipo zagrebačkih registracija kojim je upravljao G.E. Nakon Fiata je naletio i Suzuki Vitara dubrovačkih registracija kojim je iz smjera Opuzena upravljao B.G.

U sudaru su poginuli vozač Fiata G.E., suvozač L.B. te putnik M.D.B., dok su putnici F.K. i S.B. zadobili teške tjelesne ozljede.

Izrazio je sućut poginulima

Optužnica protiv Radića potvrđena je 30. rujna 2025., a sud mu je uz zatvorsku kaznu izrekao i sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od pet godina nakon izlaska iz zatvora. Na sudu je bivši policajac priznao krivnju i izrazio duboku sućut obiteljima poginulih.

Rekao je kako je dan prije nesreće sudjelovao na memorijalnom streljačkom turniru u čast poginulim braniteljima, među kojima je bio i njegov otac, što ga je, kako tvrdi, snažno emotivno pogodilo. Nakon dodjele nagrada i domjenka, na kojem je konzumirao alkohol, krenuo je kući.

Ispričao je i kako je njegov sin, koji je bio s njim na turniru, ranije otišao kući jer nema vozačku dozvolu. Dodao je da si najviše zamjera što nije zamolio nekoga tko nije pio da ga odveze.

Radić tvrdi da je vozio normalnom brzinom do trenutka nesreće. Kada je ugledao svjetla iz suprotnog smjera, osjetio je snažan udar nakon kojeg se aktivirao zračni jastuk. Sljedeće čega se sjeća je buđenje u bolnici u Mostaru.

Na pitanje je li kao policajac, koji je i sam kažnjavao vozače zbog vožnje pod utjecajem alkohola, pomislio na posljedice kada je pijan sjeo za volan, odgovorio je kako se u pijanom stanju o takvim stvarima ne razmišlja.

Sudski vještak u postupku je potvrdio da se Radić s 1,7 promila alkohola u krvi nalazio u stanju teške alkoholiziranosti i da je bio potpuno nesposoban za sigurnu vožnju.

Sud: 'Bio je svjestan što radi'

Sud je zaključio da je optuženi, kao odrasla osoba i policijski službenik, bio svjestan da je konzumirao alkohol i da će nakon toga voziti kući. Zbog toga je, prema ocjeni suda, mogao shvatiti da takvim ponašanjem može ugroziti druge sudionike u prometu.

Sud je zaključio da je u odnosu na ugrožavanje prometa postupao s neizravnom namjerom jer je bio svjestan da vožnja pod utjecajem alkohola može dovesti do nesreće. Ipak, sama prometna nesreća i smrt troje ljudi pripisana je njegovom nehaju.

Obrazlažući presudu, predsjednica sudskog vijeća rekla je kako će kazna od osam godina zatvora biti dovoljna da utječe na optuženika da ubuduće ne čini kaznena djela. Sud smatra i da će presuda poslati jasnu poruku javnosti o opasnostima vožnje pod utjecajem alkohola te pridonijeti jačanju svijesti o pogibeljnosti takvog ponašanja u prometu.

