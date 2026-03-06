Policija otkrila detalje kaosa na A1 kod Jastrebarskog: Vozač (28) napravio kobnu pogrešku

Policija je objavila detalje prometne nesreće koja se dogodila jučer u ranim jutarnjim satima na autocesti A1 blizu Jastrebarskog. U nesreći sudjelovali kamion i osobni automobil.

"Vozač (23) iz smjera Zagreba upravljao je vozilom zagrebačkih registarskih oznaka. Dolaskom do 15. kilometra, u blizini prometnog čvora Donja Zdenčina – Jastrebarsko, nije držao potreban razmak iza vozila ispred sebe, zbog čega je u pokušaju izbjegavanja naleta skrenuo u lijevo i udario u stražnji lijevi dio kamiona, kojim je upravljao 48-godišnjak", pojašnjavaju iz PU zagrebačke.

U nesreći su svi putnici iz osobnog automobila zadobili ozljede. Najteže je prošao 47-godišnji putnik, koji je helikopterom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava, dok je 23-godišnji vozač s teškim ozljedama zbrinut u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

Vozač zaradio kaznenu prijavu

Dvoje putnika, starosti 42 i 49 godina, lakše su ozlijeđeni te su im pruženu pomoć u Općoj bolnici Karlovac, dok je 21-godišnjak također lakše ozlijeđen i zbrinut u KBC Sestre milosrdnice.

"Zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 23-godišnjeg vozača podnijeta je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.

Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem nesreće. Apeliramo na vozače da poštuju prometna pravila i drže siguran razmak na autocestama, posebno u ranim jutarnjim satima kada su uvjeti vožnje zahtjevniji", poručuju iz PU zagrebačke.

