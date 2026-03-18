Niti jedan scenarij za Iran sada ne zvuči obećavajuće

Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da napadne Iran bilo je kockanje s visokim ulozima.

Pritom se 'kockanje' ne odnosi toliko na vojnu kampanju jer, govorimo o dvije najsposobnije zračne snage na svijetu - izraelske i američke - koje besprijekorno surađuju u gađanju raznih ciljeva u Iranu s izrazito malo nenamjernih civilnih žrtava ili drugih gafova.

Kockanje, međutim, leži u pitanju: hoće li ova masovna zračna kampanja izazvati pobunu iranskog naroda kako bi se srušio režim u Teheranu?

Vojna postignuća nisu jamac promjene režima, piše Foreign Affairs u najnovijoj analizi. Čak i ako Iranci uspiju iskoristi priliku za pobunu nakon zračnih napada, nema jamstva da mogu svrgnuti iranski režim.

Ne uspije li, pak, SAD u svojoj kampanji, ostavit će iza sebe agresivniju verziju teokratskog režima - onu koja traži osvetu i nuklearno oružje.

Ništa bez vojske na kopnu

Svrgavanje režima zračnim napadima u povijesti se nije pokazalo uspješnim.

Demontaža njemačkog nacističkog režima i japanske monarhije do kraja Drugog svjetskog rata ili svrgavanja Saddama Husseina u Iraku 2003. godine, zahtijevalo je ogromnu vojsku potpomognutu avijacijom ili mornaricom.

S druge strane, SAD je 2001. svrgnuo talibane u Afganistanu zračnim napadom i kopnenom komponentom sastavljenom od svega nekoliko stotina američkih pripadnika specijalnih snaga i paravojnih časnika CIA-e koji su predvodili nekoliko tisuća afganistanskih milicija.

Slično tome, u Libiji su 2011. zračne snage NATO-a omogućile tisućama neorganiziranih prosvjednika (iako uključujući veliki broj bivšeg libijskog vojnog osoblja) da svrgnu režim Muammara al-Gadafija.

Međutim, svi ovi primjeri ukazuju kako je mala vjerojatnost da bi iranski režim mogao postati prvi režim koji će pasti u zračnoj kampanji bez ikakvog kopnenog elementa.

Jedini element koji ulijeva nadu u izvjesnost takvog ishoda jest činjenica da je iranski režim šuplja kleptokracija koja vlada uglavnom nesretnim iranskim stanovništvom koje se tog režima pokušava riješiti već više od tri desetljeća.

Još brutalniji režim

Izvješća iz Irana pokazuju da su sigurnosne snage režima raspoređene diljem zemlje i prate bilo kakav znak neslaganja, a pokazuju i strahovitu otpornost.

To su snage koje već imaju iskustva u dosljednom gušenju redovitih pobuna naroda. U posljednjoj tkavoj, u prosincu i siječnju, iranski režim je na užasan i brutalan način ubio najmanje nekoliko tisuća, a moguće i desetke tisuća prosvjednika.

Stoga, koliko god zračna kampanja SAD-a i Izraela bila precizno izvedena, malo je vjerojatno da će režim lišiti kvalitete dosljednog brutalnog gušenja pobune vlastitog naroda.

Također, još uvijek nije jasno je li režimsko iransko osoblje eliminirano i moral režima slomljen ili još uvijek ima onih koji bi učinkovito mogli pozvati na gušenje ustanka iranskog naroda.

Trenutačni američko-izraelski ratni plan podrazumijeva uništenje što više resursa koje Iran koristi za napad, potkopavanje i zastrašivanje američkih saveznika diljem Bliskog istoka, ali i uništenje režimske infrastrukture koja služi za domaće ugnjetavanje.

Ideja je, barem do sada, bila da će se nakon povlačenja izraelskih i američkih snaga iranski narod pobuniti i svrgnuti ostatke režima. Dodatna podrška hrabrim Irancima koji ponovno izađu na ulice nije bila u planu.

Međutim, obezglavljeni iranski režim ipak bi mogao biti gori od onog predvođenog ajatolahom Alijem Hameneijem.

Nova verzija režima, ona s njegovim sinom Modžtabom Hameneijem na čelu, vjerojatno će biti nepromišljenija, agresivnija i više antiamerička i antiizraelska od prethodne. Sukladno tome, vjerojatno i više posvećena razvoju nuklearnog oružja, s ciljem odvraćanja sličnih napada u budućnosti.

Mračni scenariji za iranski narod

Za Iran stoga Foreign Affairs predviđa tri mračna scenarija, uz napomenu da SAD još uvijek može poduzeti korake koji bi povećali vjerojatnost da će se ovoga puta pobuna iranskog naroda pretvoriti u revoluciju.

Prvi mogući scenarij po završetku zračnih napada na Iran je građanski rat.

Ako bi do njega došlo, to bi za SAD i saveznike bio jednako katastrofalan ishod jer takvi ratovi ne ostaju u okvirima granica zemlje već prelijevaju izbjeglice, teroriste, radikalizaciju, ekonomske teškoće i nasilje na susjedne zemlje.

U drugoj varijanti, moće se dogoditi da režim padne, ali da njegovo mjesto zauzme vojna diktatura koja ne bi proizašla iz Korpusa islamske revolucionarne garde već iz iranskih redovnih oružanih snaga ili novih moćnih vojski ratnih vođa ili etničkih milicija nakon razdoblja građanskog rata. Takva verzija diktature možda ne bi bila otvoreno neprijateljski raspoložena prema SAD-u, ali bi mogla biti brutalna i neugodna prema vlastitom narodu.

Treći, najmanje vjerojatan, ali ne i nemoguć scenarij, bio bi da režim padne i da ga brzo i mirno zamijeni stabilna demokracija kao što se dogodilo u Poljskoj, Čehoslovačkoj i nekim drugim bivšim komunističkim zemljama nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Problem je, ipak, taj što u Iranu ne postoji oporbena organizacija koja bi povela iranski narod prema demokraciji niti bi SAD sa svojom ograničenom zračnom operacijom koja završava prije početka prosvjeda imao velik utjecaj na konačni oblik nove vlade.

Što se sve može učiniti?

Iako su nastavak iranskog režima ili upadanje u građanski rat najvjerojatniji scenariji, postoje akcije koje SAD još može poduzeti kako bi poboljšao izglede za postizanje stabilne demokracije ili barem popustljivije vojne diktature.

Prva je, pružiti zračnu podršku svim narodnim pobunama koje se pojave. U praksi, bi to značilo pozivanje iranskog naroda da izađe na ulice protiv režima, a zatim, kada to učine, održavanje trajne, snažne zračne kampanje barem jednako opsežne kao što je to ova aktualna.

To bi zahtjevalo stalno držanje zračnih snaga iznad glavnih iranskih gradova, a posebno Teherana, s ciljem napada vojnih i unutarnjih sigurnosnih snaga režima kad god se one rasporede kako bi se suočile s prosvjednicima.

Ta bi obrana mogla uključivati dronove, ali i zrakoplove s posadom koji mogu nositi daleko više protutenkovskog i protupješačkog streljiva za napad na snage režima koje napadaju prosvjednike i nikako ne bi mogla isključiti rizik od značajnog gubitka života samih prosvjednika.

Druga akcija koju bi SAD mogao poduzeti je pomoć u eliminaciji najvažnijeg saveznika režima - Hezbolaha koji je ponovno počeo ispaljivati ​​rakete na Izrael u znak podrške iranskim ratnim naporima.

Libanonska vlada poduzela je neviđeni korak zabrane vojnih operacija Hezbolaha u prvom tjednu rata. Sljedeći korak je da libanonska vojska prisilno razoruža Hezbolah, ali za to im je potrebna pomoć Sjedinjenih Država.

Washington bi mogao ponuditi libanonskoj vojsci istu podršku koju su Sjedinjene Države pružile iračkoj vojsci, s velikim učinkom, tijekom rata protiv takozvane Islamske države (poznate i kao ISIS): američke savjetnike, vojne instruktore, obavještajne podatke te topničku i zračnu podršku za libanonske vojne operacije protiv Hezbolaha koje izazivaju nasilni odgovor.

Kako je Libanon mnogo manji od Iraka, i američke obveze mogle bi biti manje. Iako se Hezbolah neće predati bez borbe, ova razina američke podrške trebala bi biti više nego dovoljna da libanonskoj vojsci omogući poraz i razoružavanje.

Doista, spremnost Libanonaca da sruše Hezbollah mogla bi inspirirati Irance na slične podvige hrabrosti.

Trump je, zaključuje Foreign Affairs, nesumnjivo cijeli svoj život imao sreće pa će možda ta sreća donijeti u Iranu ishod koji je SAD-u potreban i koji bi spriječio još opasniju iransku prijetnju u godinama koje dolaze.

