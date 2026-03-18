Šokantno otkriće obavještajaca o nuklearnom programu Irana: Što će sada reći Trump?

Iran nije pokušao obnoviti proces obogaćivanja urana nakon američko-izraelskog napada u lipnju 2025., rekla je šefica američke obavještajne službe Tulsi Gabbard u pisanoj izjavi, čime je proturječila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu o ciljevima rata protiv Teherana.

"Nakon operacije 'Ponoćni čekić', iranski program obogaćivanja urana je uništen. Od tada nije uložen nikakav napor kako bi se pokušali obnoviti njihovi kapaciteti obogaćivanja", navela je Gabbard u izjavi predanoj u srijedu parlamentarnom odboru.

"Ulazi u bombardirane podzemne objekte bili su zatrpani zemljom i zapečaćeni cementom", dodala je.

Trump govorio drugačije

Trump je pak govorio da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i da ta zemlja nikad ne smije imati nuklearno oružje.

Poručio je da će napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare.

